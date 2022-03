Infrastructures à Québec: le PLQ déplore le bilan «très mince» de la CAQ

Le comportement de la Coalition avenir Québec dans le dossier du tramway illustre l’absence de réalisation de la part du gouvernement dans la capitale nationale, selon le Parti libéral du Québec.

«Quand on fait le bilan de la CAQ, [...] il est très mince à Québec», a souligné la cheffe libérale Dominique Anglade, en revenant sur le dossier du tramway, qui fait du surplace depuis que plusieurs ministres ont exprimé publiquement leurs réserves face au concept de rue partagée projeté sur le boulevard René-Lévesque.

Depuis l’arrivée de la CAQ au pouvoir, dans la capitale nationale, «en matière de grands projets d'infrastructures, on n'a rien vu, sinon des dessins sur une napkin faits sur un coin de table», a observé Mme Anglade. Elle faisait vraisemblablement référence au plan de Réseau express de la Capitale (REC), qui comprend le tramway, des voies réservées et un tunnel entre Québec et Lévis, auquel s’oppose désormais les libéraux.

Manque de volonté

Le porte-parole libéral en matière de transports, André Fortin, s’est aussi offusqué du fait «que personne au gouvernement» n’a su rassurer le maire Marchand depuis les événements de la semaine dernière.

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette, qui s’est déplacé à l’hôtel de ville lundi pour annoncer l’octroi d’une enveloppe de 49 millions $ à la Ville de Québec en matière de lutte de contre les changements climatiques a candidement avoué qu’il n’avait pas rediscuté du projet de tramway avec le maire.

«Le seul ministre qui a été délégué pour aller parler au maire de Québec, c'est le ministre l'Environnement, et il n'a même pas abordé le sujet... Ça démontre un manque de volonté de la part du gouvernement», considère M. Fortin.

Une scène similaire s’est répétée mardi, avec la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours.

«Dans vos dents», réagit Dorion

La députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, est également revenue à la charge concernant le tramway. Sur les réseaux sociaux, la représentante des citoyens du comté de Taschereau a souligné que la consultation effectuée par l’administration Marchand sur l’enjeu de la rue partagée a été la «plus populaire de l’histoire de la Ville». C’est du moins ce qu’a affirmé le maire Marchand aux côtés du ministre Charette, lundi. Devant les journalistes, il a avancé que 60 % des répondants au questionnaire (dont les données n'étaient pas encore toutes compilées) appuient le concept de rue partagée.

«Dans vos dents, petits mercenaires locaux du pétrole», a réagi Mme Dorion.