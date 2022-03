«J’étais heureux de marquer pour mon père» -Joel Edmundson

Affronter les Panthers n’est pas une mince tâche. Leurs rapides et fougueux attaquants appliquent une pression difficile à contenir pour les équipes de bas de classement. Néanmoins, selon Joel Edmundson, il aurait été possible pour le Canadien de faire mieux.

« Il faut donné le mérite aux Panthers, ils ont bien joué. Mais il faut se regarder dans le miroir. Tous les jeux ont une importance, même à 200 pieds de ton filet. Il faut se battre avec cœur. »

–Joel Edmundson

Au début janvier, Edmundson a vécu la douleur de perdre son père à la suite d’une longue bataille contre le cancer. Il avait alors promis de lui dédier son prochain but.

« J’étais heureux de marquer pour mon père. J’y ai pensé tout le reste de la soirée. Nous avons gardé la rondelle, mais nous l’avons donnée à Barry [Justin Barron] puisque c’était son premier point dans la LNH. »

–Joel Edmundson

Laurent Dauphin n’a joué qu’un peu plus de 10 minutes. Mais ses compagnons de trio (Mathieu Perreault et Jesse Ylönen) et lui sont ceux qui ont offert la plus farouche opposition aux Panthers.

« Oui, on a joué un bon match. On a eu des occasions de marquer. On a même marqué deux buts. J’ai souvent joué avec Jesse, avec le Rocket. Je peux lui parler sur le banc. Il m’écoute. »

–Laurent Dauphin

Le Canadien s’est incliné 7 à 4. Mais une fois de plus, il a démontré du caractère en parvenant à revenir dans le match alors qu’il tirait de l’arrière 4 à 1.

« On a fait une belle remontée en deuxième, on a montré du caractère. Mais on a fait trop de revirements et on leur a donné trop d’espace, contre une bonne équipe. On a payé le prix. »

– Laurent Dauphin