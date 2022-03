La mère de Will Smith réagit à la gifle de son fils

La mère de Will Smith a été surprise de voir son fils gifler Chris Rock en direct à la télévision pendant la cérémonie des Oscars, dimanche soir.

Dans une entrevue qu’elle a accordé mardi matin à une émission de radio de Philadelphie, Carolyn Bright, 85 ans, a assuré qu’elle n’avait jamais vu son célèbre fils se comporter de cette façon.

«C’est une personne très sociable. C’est la première fois que je le vois s’emporter comme ça. Première fois de sa vie... Je ne l’ai jamais vu faire ça», a-t-elle répété sur les ondes de la station de radio locale du réseau ABC.

Carolyn Bright a dit avoir parlé à Will Smith le lendemain de l’incident et lui avoir conseillé de partir en vacances pour se reposer. Elle a aussi souligné qu’elle était très fière de le voir remporter l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le film King Richard.

«Je sais à quel point il travaille très fort. J’ai attendu, attendu et attendu et quand j’ai entendu son nom, je me suis dit : oui!», a-t-elle relaté.

Rappelons que Will Smith s’est publiquement excusé à Chris Rock lundi soir sur Instagram pour la claque qu’il lui a infligée pendant la cérémonie des Oscars.