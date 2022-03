La pause du printemps est à nos portes

L’arrivée très prochaine du mois d’avril marque le début de la pause printanière. Sous peu, tous les sentiers seront fermés au Québec en raison de la période de dégel.

Selon un responsable de la Fédération des clubs quad, nous arrivons en période de dégel, ce qui marque la fin de la saison pour les clubs. Déjà plusieurs d’entre eux ont fermé leurs sentiers, selon leur région. Il est très facile de constater l’évolution de la fermeture en vous rendant sur le site www.fqcq.qc.ca pour consulter la carte interactive. Les sentiers vont s’afficher en rouge aussitôt qu’ils sont fermés.

On nous a expliqué qu’il est très important que les quadistes respectent en tout temps ces consignes de fermeture. Si on roule dans un sentier qui est fermé, en période de dégel, cela peut avoir un impact direct sur la prochaine saison. Les risques de perdre le droit de passage sont très élevés.

Il faut savoir que les propriétaires terriens s’attendent à ce que leurs fonds de terre ne soient pas utilisés en période de dégel, afin de pouvoir commencer leur culture plus tôt.

Plusieurs amateurs ne sont pas conscients des dommages qu’ils peuvent causer en période de dégel. Par exemple, s’il y a de la circulation sur un terrain où la neige est en train de fondre, cela peut entraîner un gel plus profond, ce qui peut signifier pour le propriétaire un retard d’une semaine avant qu’il puisse aller travailler dans son champ.

Photo courtoisie

À NE PAS FAIRE

Pour prolonger leur saison, certains quadistes ont pris une bien mauvaise habitude, celle de circuler dans les sentiers de motoneige, une fois que leurs sentiers sont fermés.

On nous explique que cette pratique se fait en fin de saison parce qu’il y a de moins en moins de motoneiges

dans les sentiers. C’est à ne pas faire parce que cela peut entraîner aussi des conséquences importantes sur les droits de passage qui sont accordés.

Vous devez toujours vous rappeler que cette pratique est défendue par la loi. Si vous vous faites prendre, le montant des amendes peut varier entre 350 $ et 1000 $.

Aussi, si les quadistes veulent que leur sport perdure, ils doivent toujours se rappeler que partout où ils circulent en véhicule hors route, ils ne sont jamais chez eux.

Tous les sentiers sont bâtis annuellement sur des terrains où les propriétaires ont eu la bonté d’accorder un droit de passage, de prêter leurs terrains en quelque sorte. Tous ces éléments font en sorte qu’il est très important de respecter les consignes de fermeture de sentiers émises par les clubs.

LA PROCHAINE ÉTAPE

Après avoir vécu une pause obligatoire en raison du dégel, vous pourrez débuter votre saison estivale aux alentours du 15 mai si tout va bien.

Il faut donc vous préparer afin d’être prêts, en préparant adéquatement votre VTT. Aussi, vous pouvez en profiter pour acheter au rabais votre droit d’accès estival. Si vous vous le procurez entre le 16 avril et le 8 mai, vous allez débourser 207 $. En dehors de cette période, le coût sera de 227 $. Il sera valide du 1er mai au 31 octobre.

En ce qui a trait au bilan de la saison qui s’achève, les responsables de la Fédération nous disent qu’elle a été positive. Sur l’ensemble du Québec, la neige a permis de préparer tous les sentiers hivernaux. Il y a eu une augmentation au niveau des membres de la Fédération.

Les clubs ont dû entretenir les sentiers entre une semaine et une semaine et demie de plus que pour les saisons précédentes.