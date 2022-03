La SAAQ explique le congé de paiement du permis de conduire

Les automobilistes québécois ont eu une belle surprise en ce début d'année. En effet, les détenteurs d’un permis de conduire du Québec paieront moins cher le renouvellement de celui-ci.

Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ, à l’émission Le Guide de l’auto, sur QUB radio.

Pour 2022 et 2023, les automobilistes québécois ne paieront que 24$ pour renouveler leur permis, ce qui correspond aux frais de base seulement. «Le congé de paiement de contribution d’assurance pour le permis de conduire est possible étant donné que les revenus de placement étaient plus élevés que ce qui avait été anticipé par les actuaires dans les dernières années», explique M. Vaillancourt. L'amélioration du bilan routier en 2020 est un autre facteur qui a permis à la SAAQ d'offrir ce petit cadeau aux conducteurs québécois.

Les contributions d'assurances qui sont habituellement incluses dans le coût de renouvellement du permis de conduire servent à indemniser les gens qui sont impliqués dans un accident de la route. «Ça prend un taux de capitalisation qui est d'au moins 100% [...] mais on était au-delà du 120% et c'est la raison pour laquelle le congé de paiement a été attribué», explique Mario Vaillancourt, en soulignant toutefois que les conducteurs ayant des points d'inaptitude à leur dossier devront payer davantage.

Les plaques personnalisées ont la cote

En juillet 2018, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) proposait un nouveau service aux automobilistes d’ici, soit de pouvoir commander une plaque d’immatriculation personnalisée. Ce service, qui était déjà offert dans la plupart des autres provinces et États d'Amérique du Nord, connaît un grand succès depuis son implantation.

«Les automobilistes qui désiraient avoir une plaque d’immatriculation personnalisée étaient très heureux de voir ce programme arriver. On est rendu à plus de 54 000 plaques demandées», mentionne M. Vaillancourt.

Les jeunes demeurent surreprésentés dans les accidents

Le bilan routier complet de l’année 2021 n’est pas encore finalisé. En revanche, le bilan préliminaire couvrant la période de janvier à octobre rapporte un nombre de décès similaire entre 2020 et 2021. On en a respectivement comptabilisé 287 et 281. Sur un horizon de cinq ans, une baisse est constatée.

Dans son analyse des données, M. Vaillancourt souligne la surreprésentation des jeunes conducteurs dans les accidents de la route. «Depuis une décennie, on remarque une amélioration du bilan routier chez les jeunes. Ils demeurent toutefois surreprésentés dans les accidents avec dommages corporels. Les conducteurs âgés de 16 à 24 ans sont impliqués dans 18% des accidents avec dommages corporels alors qu’ils ne représentent que 8% des titulaires de permis», précise le porte-parole de la SAAQ.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a été question aussi de la prolongation et de la modification du programme Roulez vert ainsi que de la nouvelle motorisation chez Stellantis.

Essais routiers

Les deux animateurs ont livré leurs impressions sur les Genesis GV80 2022 et Audi S3 2022 récemment mis à l’essai.

