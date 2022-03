L’attaque des Oilers bien huilée

Troisièmes de la section Pacifique, les Oilers d’Edmonton remplissent les filets adverses ces temps-ci, ce qui constitue une excellente nouvelle à la veille d’un match important contre les Kings de Los Angeles.

La bande de Connor McDavid a totalisé 16 buts au cours de ses trois derniers affrontements, malmenant les pauvres Coyotes de l’Arizona 6 à 1, lundi. Avec 233 filets à son actif cette saison, elle voudra certes poursuivre ses succès offensifs, mercredi, surtout qu’elle pourrait rejoindre les détenteurs du deuxième rang de sa division avec une autre victoire.

Au nombre des éléments positifs, McDavid (98 points) et Leon Draisaitl (48 buts) remporteraient respectivement les trophées Art-Ross et Maurice-Richard si la saison se terminait maintenant. Si les deux hommes, qui ont amassé ensemble 194 points jusqu’ici, poursuivent leur excellent travail, Edmonton aura de bonnes probabilités de finir dans le top 3 de sa section.

Caractère

Toutefois, les Oilers devront prouver qu’ils peuvent se débrouiller face à des rivaux bien armés. Contre les Flames de Calgary, samedi, ils ont croulé dans une défaite de 9 à 5. Heureusement, ils ont eu le mérite de se relever deux jours plus tard, mais il en faudra davantage pour demeurer dans le portrait des séries.

«C’était l’une de ces parties que, mentalement, vous devez jeter à la poubelle. Par contre, vous avez à comprendre ce qu’il faut mieux faire afin d’éviter que cela n’arrive de nouveau, a commenté l’attaquant Evander Kane au quotidien "Edmonton Sun". Nous regardons notre charge de travail des cinq ou six dernières semaines et nous avons profité pleinement de cela. Nous avons la confiance qu’un mauvais match ne nous affectera pas.»

Pour l’instructeur-chef Jay Woodcroft, il importe de ne pas «voguer» sur de longues séquences de défaites. Il faut garder en tête la recette du succès et tous les moyens sont bons pour le faire comprendre aux hockeyeurs de l’équipe.

«Personne n’était heureux du résultat du soir précédent. Nous avions une journée pour y penser, digérer le tout. Puis, nous avons tenu une réunion corsée et on a mis au défi les joueurs, qui ont répondu, a-t-il dit. Donnons crédit aux gars dans le vestiaire pour avoir regardé de manière honnête leur jeu individuel. Ils essaient de se présenter dans le but de bien nous servir dans le dernier droit. Là, on vise à acquérir un peu de constance.»

