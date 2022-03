Le cadeau caquiste de 500$ vient de nos poches

Où pensez-vous que le gouvernement Legault a puisé les 3,2 milliards $ qu’il va distribuer en cadeau à 6,4 millions de contribuables québécois, à raison d’un crédit d’impôt remboursable de 500 $ ?

Carrément dans leurs poches !

Eh oui ! Il s’adonne que les revenus supplémentaires tirés à même l’impôt sur le revenu des particuliers ont rapporté, lors de l’exercice financier 2021-2022, la somme de 3,2 milliards $ de plus que le montant initialement prévu lors du dépôt du budget, en mars 2021.

Et qu’a fait le gouvernement Legault pour réussir à nous soutirer ces 3,2 milliards $ d’impôt supplémentaires ? Absolument rien.

Il a simplement bénéficié de l’impact de la reprise économique sur les salaires et traitements.

Forte hausse des salaires

Selon les perspectives économiques que le ministre des Finances, Eric Girard, vient de présenter dans le cadre de son nouveau budget 2022-2023, imaginez-vous que les salaires et traitements ont bondi en 2021 de 9,6 % par rapport à l’année 2020.

C’est historiquement énorme comme hausse salariale annuelle.

Qui dit forte augmentation des salaires et traitements, dit grosses rentrées d’impôts dans les coffres du gouvernement, comme on vient de le voir.

Comble de chance en cette année électorale, les troupes caquistes vont également profiter en 2022 d’une autre forte augmentation salariale chez les travailleurs québécois.

L’argentier du gouvernement Legault anticipe pour 2022 une augmentation des salaires et traitements de 8,1 %. Ce qui va automatiquement permettre au gouvernement caquiste d’aller chercher des milliards de revenus additionnels en impôt des particuliers.

La solidité de la reprise économique n’a pas seulement permis aux travailleurs de gagner plus d’argent. Elle a également permis à nombre d’entreprises de réaliser plus de bénéfices.

Plus d'impôts des sociétés

Et pour le ministre des Finances, Eric Girard, cela est automatiquement synonyme de revenu additionnel d’impôts à percevoir des sociétés.

Par rapport à ses prévisions de mars 2021 de revenu d’impôts de sociétés, le ministre Girard empochera 4 milliards additionnels lors de l’exercice 2021-2022.

Concernant la nouvelle année financière 2022-2023 qui débute ce vendredi 1er avril, ce sont 2,4 milliards $ d’impôts de sociétés supplémentaires qui vont rentrer dans les coffres de l’État.

Plus de taxes

Quand l’économie tourne plus rondement et que les gens font plus d’argent, forcément, ils dépensent davantage. Il s’ensuit évidemment une rentrée supérieure de taxes à la consommation pour le gouvernement.

En matière de revenus tirés par l’entremise des taxes à la consommation, le gouvernement du Québec encaissera au total un supplément de 3,25 milliards $ lors des exercices 2021-2022 et 2022-2023.

Retour sur le cadeau de 500 $

Que le gouvernement Legault décide de remettre à des ménages québécois les 3,2 milliards $ d’impôts additionnels qu’il a encaissés en 2021-2022 afin de les aider à mieux « survivre » en cette période de grande inflation, c’est parfaitement défendable.

Mais il fallait que cette « manne » soit prioritairement dirigée vers les ménages à revenu faible et modeste en leur versant une somme nettement supérieure aux 500 $ que le gouvernement caquiste va verser à tout le monde, ou presque.

Il aurait fallu que le gouvernement Legault plafonne à 100 000 $ de revenu net par ménage le seuil d’admissibilité à ce nouveau crédit d’impôt remboursable de 500 $.

Actuellement, le seuil d’admissibilité est de 100 000 $ de revenu net par personne. Ainsi, un ménage dont les deux membres gagnent chacun 100 000 $ recevra 1000 $ de crédit d’impôt remboursable.

Sur les 6,8 millions de contribuables québécois, à peine 400 000 ne recevront pas ledit cadeau en raison d’un revenu net supérieur à quelque 105 000 $.