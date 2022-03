[VIDÉOS] Affaire Will Smith: les animateurs de fin de soirée s’en donnent à cœur joie

Il fallait s’y attendre. L’altercation entre Will Smith et Chris Rock sur la scène des Oscars a grandement inspiré les animateurs de talk-shows de fin de soirée. L’événement, rebaptisé le « Slap Gate » a été au cœur des monologues d’ouverture de chacune de ces émissions américaines, lundi.

• À lire aussi: Claque de Will Smith: l’acteur s’est excusé à Chris Rock

• À lire aussi: Une soirée inoubliable

• À lire aussi: L'Académie ouvre une enquête sur la gifle de Will Smith

C’est probablement Stephen Colbert qui a été le plus incisif à l’endroit de Will Smith, attestant que cette gifle était « la pire chose » que l’acteur n’ait jamais fait.

Puis, il s’est ravisé.

« Attendez... J’avais oublié Wild Wild West », a-t-il laissé tomber, en référence au film de 1999, flop monumental autant au box-office qu’auprès des critiques.

L’Académie elle-même a également été écorchée au cours de l’ouverture du Late Show with Stephen Colbert pour la tournure des événements. Car Will Smith a pu regagner son siège dans la salle après avoir giflé Chris Rock, repartant même du gala avec, en mains, la statuette tant convoitée remise au meilleur acteur.

« Il doit y avoir des conséquences [pour un tel geste]. Comme gagner l’Oscar du meilleur acteur et recevoir une ovation debout, puis faire la fête toute la nuit. Qui a dit qu’Hollywood envoyait un mauvais message à nos enfants? »a-t-il énoncé devant un parterre hilare en studio.

Will Smith, «l’oncle saoul»

Jimmy Kimmel a, pour sa part, profité de sa tribune pour comparer Will Smith a cet « oncle soul qui se bagarre durant la réception d’un mariage », gâchant ainsi les célébrations... juste avant de « faire un très long toast à la santé des mariés. »

« Évidemment que son discours a été le plus long de l’histoire des Oscars. Ils n’allaient pas l’interrompre, il aurait tabassé tous les membres de l’orchestre! » a-t-il blagué en ouverture du Jimmy Kimmel Live!.

Jimmy Fallon a été le plus frileux, se contentant d’aborder vaguement les événements sans nommer Will Smith ni Chris Rock sur les ondes de NBC.

« L’Amérique a beau être divisée, mais il y avait quelque chose de beau à tous s’unir pour dire « Oh merde! » en même temps », a-t-il avancé.

Finalement, chez Seth Meyers et James Corden, on a préféré faire des rapprochements entre cette saga et la chanson principale du film d’animation Encanto. Les paroles de Ne parlons pas de Bruno ont été modifiées pour devenir - vous l’aurez deviné - Ne parlons pas de Jada.