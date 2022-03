Les fonctionnaires du SFPQ en grève mercredi

Quelque 26 000 travailleurs de la fonction publique donneront le coup d’envoi à leur grève, mercredi matin, devant l’Assemblée nationale à Québec.

Il s'agira de la première journée de grève des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) qui ont voté à 81 % pour la mise en place de moyens de pression, le 7 mars dernier.

Au total, 10 journées de grèves pourraient être utilisées si la situation est jugée opportune.

Les négociations portant sur le renouvellement de la convention collective achoppent notamment sur la rémunération.

«Devant un marché de l'emploi guidé par la pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement du Québec n'est plus en mesure de compétitionner avec bien des employeurs, y compris les secteurs municipal et fédéral, qui offrent un salaire plus élevé pour des tâches similaires», a déclaré le président général du SFPQ, Christian Daigle, en début mars.

La convention collective de l'accréditation Fonctionnaires est échue depuis le 1er avril 2020. Il s’agit majoritairement d’employés de bureau et de techniciens dans les ministères et organismes québécois.