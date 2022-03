Les Foo Fighters annulent tous leurs concerts

En deuil de leur batteur Taylor Hawkins, les Foo Fighters ont annulé toutes les dates de concerts qui figuraient à leur calendrier, dont leur performance prévue à Osheaga, cet été.

«Nous sommes désolés et comprenons la déception qu’on ne puisse se voir tel que prévu. À la place, prenons du temps pour vivre notre deuil, guérir, se rapprocher de ceux qu’on aime et apprécier la musique que nous avons fait ensemble et nos souvenirs», a indiqué le groupe, sur les réseaux sociaux, mardi après-midi.

Taylor Hawkins, 50 ans, a été retrouvé mort vendredi dans sa chambre d’un hôtel de Bogota, en Colombie, où les Foo Fighters devaient donner un concert. Des traces de plusieurs substances ont été détectées dans son corps à la suite des premières analyses effectuées avant le rapatriement de sa dépouille.

Les Foo Fighters comptaient parmi les têtes d’affiche du festival Osheaga, à Montréal. Le promoteur evenko a confirmé au Journal qu’il était maintenant à la recherche d’un autre artiste pour la case horaire du vendredi soir, qui était réservée au groupe américain.