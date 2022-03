Les Maple Leafs perdent un autre gardien dans la victoire

Les Maple Leafs de Toronto ont complètement dominé les Bruins en les battant 6 à 4, mardi à Boston, mais ils ont perdu les services du gardien Petr Mrazek dans le processus.

• À lire aussi: Défaite 7 à 4: le Canadien s'incline face aux Panthers

• À lire aussi: Le retour de la GTHL au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

• À lire aussi: Tournoi pee-wee de Québec: «Je suis champion de Tetris» – Patrick Dom

L’homme masqué a seulement été sur la glace pendant les premières 7 min 44 s du match. Il a ensuite retraité vers le vestiaire par ses propres moyens, non sans boiter en s’y rendant. Il n’est jamais revenu dans le match et l’organisation ontarienne a confirmé qu’il souffrait d’une blessure à l’aine. Il a arrêté trois des quatre rondelles dirigées vers lui.

C’est donc Erik Kallgren qui lui est venu en relève. Le portier a signé la victoire avec une performance de 23 parades.

Offensivement, les visiteurs ont inscrit trois buts lors de chacune des deux premières périodes. Auston Matthews est celui qui a inscrit le cinquième filet des siens, qui s’est avéré être le but décisif. Il s’agissait d’ailleurs de sa 49e réussite de la saison, ce qui lui permet de reprendre seul le premier rang de la Ligue nationale à ce chapitre.

Colin Blackwell, Morgan Rielly, Alexander Kerfoot, Mitch Marner et David Kampf ont aussi déjoué le gardien des Bruins Jeremy Swayman, qui a cédé sa place à Linus Ullmark après deux périodes après avoir repoussé 19 des 25 rondelles dirigées vers lui.

Les favoris de la foule ont bien tenté une remontée, eux qui perdaient 6 à 1 peu avant la fin du deuxième vingt, mais ils ont manqué de temps afin de finir le travail.

Le Lightning vient à bout des Hurricanes

À force de cogner à la porte, le Lightning a fini par avoir raison des Hurricanes de la Caroline, qu’ils ont vaincue 4 à 3 en prolongation, à Tampa.

Les favoris de la foule n’ont pas eu l’avance une seule seconde dans ce duel, eux qui ont répliqué aux visiteurs chaque fois qu’ils prenaient l’avance.

Brayden Point, en troisième période, est celui qui a forcé la tenue du temps supplémentaire, tandis que Steven Stamkos a mis fin au débat. Le capitaine du Lightning a d’ailleurs joué un rôle crucial dans la victoire des siens, avec trois points. Son complice, Nikita Kucherov, a conclu le match avec la même récolte, lui qui s’est fait complice de trois des quatre filets des siens.

Pour leur part, les Hurricanes n’ont eu besoin que de 19 tirs pour rivaliser avec les doubles champions de la coupe Stanley. Nino Niederreiter, Seth Jarvis et Sebastian Aho ont déjoué Andrei Vasilevskiy.

Ailleurs dans la LNH

À Pittsburgh, les Penguins ont tout tenté pour accomplir la remontée et forcer au moins la tenue d’une prolongation, mais ils sont arrivés à court et se sont inclinés 3 à 2 face aux Rangers de New York. Chris Kreider a inscrit son 45e filet de la campagne, qui s’est avéré être le but de la victoire.

À Columbus, le gardien des Islanders de New York Semyon Varlamov a fait face à un barrage de 45 lancers, et même s’il a cédé trois fois, il a aidé les siens à vaincre les Blue Jackets 4 à 3.