Ottawa laisse tomber les données biométriques pour des Ukrainiens

Immigration Canada annulera l’obligation à certains réfugiés ukrainiens provenant de cohortes «à risque faible» de fournir des données biométriques afin d’accélérer le processus d’accueil au pays.

C’est ce que le ministre Sean Fraser a annoncé lors de la période de questions au Parlement mardi. Parmi les groupes considérés comme étant «à risque faible», on retrouve les ados de 14 à 17 ans, les aînés de 60 ans et plus, et les gens qui sont déjà venus au Canada, et sans historique négatif d’immigration.

La collecte de données biométriques est effectuée pour des motifs de sécurité. En contrepartie, cette étape a pour effet de ralentir l’arrivée des réfugiés ukrainiens, qui sont plusieurs milliers à déposer leur demande au Canada chaque jour, congestionnant le système et les ambassades canadiennes en Europe de l’Est.

Face à un barrage de critiques provenant des banquettes du Bloc Québécois, le ministre Fraser s’est défendu en soulignant les mesures spéciales mises en place depuis le début de la guerre.

Entre autres choses, M. Fraser a indiqué que du personnel diplomatique supplémentaire a été envoyé pour prêter main-forte dans des villes comme Varsovie, Vienne, Bucarest, Budapest, Prague et Bratislava.

«Nous continuerons d’envoyer des ressources là où on voit un influx de gens», a ajouté le ministre.

M. Fraser s’est aussi félicité de l’arrivée de 12 000 Ukrainiens depuis le début de l’année. Ce nombre devrait croître de manière importante au cours des prochaines semaines après l’entrée en vigueur de l’autorisation spéciale de voyage.

Les évaluations biométriques pourraient être effectuées à l’arrivée des réfugiés au pays.