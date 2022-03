Que de questions dans l’Est!

À un mois de la fin du calendrier, on connaît déjà les huit équipes qui participeront aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, mais il y a encore beaucoup de questions devant le filet. Voyons comment ça se dessine.

DIVISION ATLANTIQUE

Panthers de la Floride

Sergei Bobrovsky (13-23/3,24/,899 en séries) s’est replacé cette saison, mais il soulève toujours des doutes. Onzième à notre classement, il n’affiche pas la forme d’un double gagnant du trophée Vézina, mais les Panthers sont tellement solides qu’il n’aura pas besoin de faire de miracles pour gagner. Il a déjà consulté un psychologue du sport pour ses insuccès en séries, et si c’est une bonne démarche pour se perfectionner, c’est inquiétant s’il s’agit de guérir un manque de confiance. Sa fiche en mars est intéressante (5-0-0/2,17/,920). Au besoin, l’entraîneur Andrew Brunette pourra faire confiance au jeune Spencer Knight, qui semble être un gardien spécial.

Lightning de Tampa Bay

Avec 81 matchs éliminatoires d’expérience, dont 49 victoires, deux coupes Stanley et un trophée Conn-Smythe, Andrei Vasilevskiy (49-29/2,24/,924 en séries) est le roi et il connaît le tabac. Il est probablement le seul gardien dans l’Est qui ne suscite aucun doute. Son adjoint, Brian Elliott (17-26/2,72/,904), a plus d’expérience en séries que tous les autres gardiens de l’Est, sauf Frederik Andersen.

Maple Leafs de Toronto

Blessé aux côtes, Jack Campbell (3-4/1,81/,934 en séries) n’a pas joué depuis le 8 mars, mais il est tout près d’un retour. Il a été dominant pendant la première moitié du calendrier, mais ça s’est gâté à partir de la mi-janvier. Sa blessure fut peut-être une bénédiction sur le plan mental. Il avait l’air d’un gardien qui avait peur d’échouer et il s’autoflagellait sur la place publique. Après une absence de deux ou trois semaines, le plaisir de jouer devrait remplacer l’anxiété qui le rongeait et pourrait le relancer. Les Leafs en ont besoin. Petr Mrazek (12-15/2,43/,911 en séries) n’est qu’un plan B.

Bruins de Boston

Du côté des Bruins, Jeremy Swayman (0-1/3,23/,667 en séries) et Linus Ullmark n’ont pas d’expérience en après-saison. Swayman, 14e au classement, a obtenu le titre de numéro un, mais il a tout à prouver. Il gagne et il affiche une belle constance. C’est encourageant.

DIVISION MÉTROPOLITAINE

Hurricanes de la Caroline

Andersen (27-23/2,55/,916 en séries) a de l’expérience, mais il n’a pas gagné une seule série dans son règne de cinq ans à Toronto. Il devrait recevoir une meilleure protection chez les Hurricanes. Il a la meilleure moyenne de la ligue présentement (2,07). Son partenaire, Antti Raanta (0-1/3,59/,846 en séries), connaît de bons moments. Une belle option pour l’entraîneur Rod Brind’Amour.

Penguins de Pittsburgh

Quatrième à notre classement, Tristan Jarry connaît sa meilleure saison et il est clairement passé à un autre niveau. Il a peu d’expérience au printemps (2-5/2,90/,894), mais la bande de Sidney Crosby a toutes les raisons de croire en lui. Il lui reste à répondre aux attentes.

Rangers de New York

C’est plus difficile depuis quelques semaines pour Igor Shesterkin, mais il domine toujours notre classement avec le meilleur taux d’efficacité de la LNH (,936). Il n’y a qu’à Tampa Bay où il ne serait pas le gardien numéro un... et encore. Un phénomène.

Capitals de Washington

Les gardiens des Capitals ne totalisent que quatre matchs éliminatoires en carrière. Vitek Vanecek est en train de prendre le contrôle aux dépens d’Ilya Samsonov et il connaît un excellent mois de mars (7-2-0/2,66/,920).

La bonne nouvelle pour tous ces gardiens est qu’il leur reste un mois pour peaufiner leur jeu.