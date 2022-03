Québec: une femme de 22 ans portée disparue à Charlesbourg

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide du public pour retrouver une femme de 22 ans qui manque à l’appel depuis dimanche.

Ève Vachon-Pinette a été vue pour la dernière fois près du boulevard Henri-Bourassa et de la 71e Avenue Est dans le secteur de Charlesbourg.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a indiqué le SPVQ.

Mme Vachon-Pinette mesure 1,65 cm, pèse 50 kg et a les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle a plusieurs tatouages sur le corps, dont des ailes au niveau du cou, l’inscription «1965» sur le bras droit, «1948» sur le bras gauche et «1984» en chiffres romains sur les avant-bras.

Toute personne ayant de l’information sur cette disparition peut composer le 911 ou appeler au 418 641-AGIR (2447).