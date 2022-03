Rumeurs de pot-de-vin: Gosselin estime avoir été totalement blanchi par la CMQ

L’affaire Gosselin-Mélançon est désormais classée, pour les deux élus impliqués dans cette étrange controverse liée à des rumeurs de pot-de-vin et pour le maire Marchand. Jean-François Gosselin estime avoir été totalement blanchi par la CMQ.

En entrevue avec Le Journal mardi matin, M. Gosselin s’est dit satisfait des conclusions de la Commission municipale du Québec (CMQ), laquelle a confirmé la veille qu’il n’y aurait pas d’accusations, après enquête.

«Avec les éléments dont nous disposons, nous ne sommes pas en mesure de prouver quoi que ce soit (...) La direction du contentieux et des enquêtes n’a pas l’intention de poursuivre plus avant dans ce dossier», avait indiqué la porte-parole de la CMQ, Isabelle Rivoal.

«Elle n’a pas de preuves parce qu’il ne s’est rien passé, c’est aussi simple que ça», a réagi M. Gosselin, se disant heureux de «passer à autre chose». Il estime qu’il n’y a désormais plus aucune ambiguïté et que la conclusion de la CMQ est «claire pour tout le monde». Son objectif, dit-il, a toujours été le même : protéger sa réputation et être au-dessus de tout soupçon pour pouvoir continuer à faire son travail d’élu.

Ironiquement, c’est lui-même qui avait amené cette affaire sur la place publique, en confrontant le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, en pleine séance. Il lui reprochait de répandre la «fausse» rumeur voulant qu’il ait exigé 10 000 $ en échange du poste convoité de président, mieux rémunéré que celui de simple conseiller.

Aucun regret

Avec recul, M. Gosselin ne regrette pas du tout d’avoir fait éclater au grand jour cette affaire et d’avoir donné de l’importance à des allégations qui n’étaient pourtant pas fondées à ses yeux.

«Moi, j’ai entendu ces rumeurs-là. Je ne voulais pas laisser traîner ça. Je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre que je n’aurais pas amené ça sur la place publique si j’avais quelque chose à me reprocher. Je voulais faire taire les ouï-dire, les rumeurs, les ragots. Je n’ai rien à cacher puis la Commission municipale a confirmé qu’il n’y avait absolument rien», se félicite-t-il.

Pour lui, comme pour Stevens Mélançon, le dossier est clos. «Je passe à autre chose. Je n’ai pas d’autres commentaires», nous a répondu par texto M. Mélançon.

Marchand est satisfait

Questionné mardi matin, le maire de Québec Bruno Marchand a dit s'en remettre à la CMQ. «Je fais confiance à la Commission. Les preuves ne m'ont pas été présentées. Ce n'était pas à moi d'accueillir quelque preuve que ce soit ou d'agir en juge. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on peut repartir avec de meilleurs sentiments, puisqu'il ne semble pas y avoir eu de faute.»

Tout le monde peut désormais passer à autre chose, estime M. Marchand. «Ça clôt le dossier. [...] La Commission municipale dit qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin, moi ça me satisfait.»

