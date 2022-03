Saison des impôts: confusion et incertitude chez les contribuables canadiens

Avec tous les changements qu’a apportés la pandémie, la confusion règne chez les contribuables à l’approche de la date butoir pour les déclarations d’impôt.

Ainsi, un sondage commandé par H&R Block a révélé que pas moins de la moitié des Canadiens craignent de devoir de payer de l’impôt. L’année 2021 a été difficile financièrement pour plusieurs ménages en raison de la COVID et des changements qu’elle a pu occasionner quant au revenu et à l’emploi.

«Lorsqu'on se trouve devant plus de 400 déductions et crédits d'impôt possibles, jumelés à des circonstances financières changeantes amplifiées par la pandémie, il peut être déroutant et décourageant de produire sa déclaration», a affirmé Peter Bruno, président de H&R Block Canada. Il a toutefois précisé que ces nombreux crédits sont souvent un avantage pour les contribuables qui peuvent ainsi maximiser leur remboursement ou payer moins d’impôt.

En 2021, pour plus de la moitié des Canadiens (52 %), la pandémie aura eu des répercussions sur leur emploi ou leur situation financière, que ce soit par la réception de prestations d’urgence, par une perte d’emploi ou par le télétravail. La situation inverse est observée chez 43 % de la population pour qui la pandémie n’aura eu aucune incidence sur le portefeuille. On note également qu’une personne sur 10 aurait vu son revenu augmenter au cours de la dernière année.

«La réalité, c'est qu'il n'existe pas d'approche universelle en matière de déclaration de revenus. Ce qui est important, c'est que les Canadiens fassent appel à une expertise fiscale s'ils ne sont pas certains de connaître tous les avantages et crédits auxquels ils ont droit. Et qu'ils fassent leur déclaration avant la date limite pour éviter l'interruption des versements de leurs prestations. Il y a de nombreux avantages à produire sa déclaration de revenus le plus tôt possible, notamment l'accès plus rapide à son remboursement. Pour ceux qui doivent de l'argent, le temps leur donnera la flexibilité d'évaluer leurs options de remboursement», a conclu M. Bruno.