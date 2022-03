Supermarché de la fraude stoppé

Un jeune de Laval incarcéré pour un épisode de violence par arme à feu se retrouve de nouveau devant les tribunaux, parce qu’il serait derrière derrière un véritable supermarché de produits pour faciliter la fraude en ligne.

Chris Tyrone Dracos, 22 ans, serait le créateur et l’administrateur de la plateforme The Canadian HeadQuarters, seulement accessible dans le deep web, et aussi connue sous le nom de CanadianHQ ou CanadaHQ.

Le cybermarché a toutefois été fermé après une enquête de la Division nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et la Sûreté du Québec.

Dracos fait maintenant l’objet de quatre chefs d’accusation en lien avec ses activités en ligne, comme l’utilisation non autorisée d’ordinateur et de posséder un dispositif permettant de le faire, ainsi que d’avoir conseillé à des gens de commettre des crimes. Le tout se serait produit entre décembre 2018 et juillet 2020.

« Avant son démantèlement, le CanadianHQ était l’un des plus importants marchés du web invisible dans le monde et il contribuait largement aux cyberactivités nuisibles au Canada », peut-on lire dans un communiqué du CRTC de janvier dernier.

Capture d’écran tirée de Twitter, @DarkDotFail

Fraudes clés en main

La plateforme se spécialiserait dans la vente de services de pourriels, de trousses d’hameçonnage, d’identifiants volés et d’accès à des ordinateurs compromis.

Ces produits clés en main permettaient à des individus de mettre sur pied des campagnes de courriels frauduleux sans trop se casser la tête pour obtenir des données personnelles, comme numéros de carte de crédit ou des identifiants bancaires

« Les acheteurs avaient juste à acheter le template pour des courriels d’hameçonnage, le faux site web d’une marque connue vers lequel les gens étaient redirigés et c’était aussi simple que ça. Après, environ 1 à 3 % des gens vont cliquer sur le lien, mais au nombre de courriels qu’ils pouvaient envoyer, ça fait beaucoup de monde qui se font avoir », a résumé Luc Lefebvre, cofondateur de Crypto.Québec.

« C’est rendu tellement facile, pas besoin de grandes connaissances en technologie, donc ça va prendre plus de ressources pour combattre ça. Et les gens n’ont pas d’outils pour se défendre », a-t-il prévenu.

Amende de 150 000 $

En plus des accusations au criminel, Chris Tyrone Dracos s’est vu imposer une amende salée par le CRTC de 150 000 $ pour avoir violé la Loi canadienne antipourriel (LCAP). Trois présumés complices ont reçu des sanctions de 50 000 $.

« À titre de créateur et d’administrateur du marché, une sanction plus sévère a été imposée à M. Dracos pour avoir prétendument aidé à commettre de nombreuses violations de la LCAP par les fournisseurs et les clients de la plateforme », a indiqué le CRTC.

Or, le jeune, originaire de Laval, est déjà incarcéré en ce moment même au pénitencier de Drummondville pour une affaire d’arme à feu.

Ce dernier était accusé d’avoir déchargé une arme à feu le 29 août dernier et de possession de faux permis de conduire.

Trois ans au pénitencier

Dracos a finalement coupé court aux procédures judiciaires et a plaidé coupable à une accusation réduite de possession d’arme à feu prohibée. Il a écopé d’une peine de près de trois ans de détention.

Ce soir-là, un jeune homme de 20 ans a été blessé par balles dans le secteur de Chomedey lorsque son véhicule BMW noir a été criblé de projectiles.

Connue des services policiers, la victime a été retrouvée plus loin puis transportée en centre hospitalier.

Le Journal s’est rendu au domicile familial du jeune mardi, où on n’a pas souhaité accorder de commentaires.

– Avec la collaboration de Jonathan Tremblay et Frédérique Giguère

Ce qu’est le « deep web »

Son contenu est non référencé, donc inaccessible via les moteurs de recherche classiques tels que Google ou Bing. Les usagers qui l’intègrent peuvent demeurer anonymes. Dans ce contexte, plusieurs internautes en profitent pour adhérer à des activités criminelles. On peut aussi trouver toutes sortes de documentation illégale ou encore des forums obscurs. La cryptomonnaie y est utilisée pour réaliser des transactions.