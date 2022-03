Temps nuageux avec quelques éclaircies

Le ciel sera nuageux mardi avec quelques éclaircies en attendant l’arrivée d’un système dépressionnaire qui affectera le Québec dès mercredi soir, avec son lot de pluie de verglaçante.

Environnement Canada prévoit pour mardi un temps généralement nuageux presque partout dans la province avec des températures saisonnières, mais il fera un peu frisquet le matin.

Dans les secteurs du sud et de la vallée du fleuve Saint-Laurent, le mercure remontera jusqu’à -3 degrés, notamment à Montréal, alors que dans l’ouest de la province le temps sera ensoleillé.

En Estrie et en Beauce, on prévoit également un temps nuageux et venteux avec 40 % de probabilité d’averses de neige et des températures de -8 degrés au thermomètre.

Des conditions météorologiques similaires prévaudront à Québec et dans les secteurs du nord, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean où des rafales de 50 km/h ou plus sont à prévoir.

Dans l’est de la province comme la Côte-Nord et Sept-Îles, l’agence fédérale prévoit de la neige intermittente mêlée de pluie et de la poudrerie par endroits avec un mercure à la hausse.