Trudeau investit 9 milliards $ pour polluer moins

OTTAWA | Le Fédéral annonce des milliards de dollars d’investissement pour lutter contre la crise climatique, sans obliger l’Industrie pétrolière et gazière à respecter la cible nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030.

• À lire aussi: Changements climatiques: l’UMQ appelle les villes à s’impliquer

• À lire aussi: Budget Girard: plus pour la transition énergétique, moins pour l’achat d’un véhicule électrique

• À lire aussi: Un financement de 18 millions $ pour l’achat d’autobus électriques

Le gouvernement Trudeau dévoile aujourd’hui son tout premier plan de réduction des émissions, comme l’y oblige la nouvelle Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Ce plan prévoit 9,1 milliards $ d’investissements dans le but d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. La somme servira notamment à abaisser les coûts en énergie des maisons et des immeubles, à subventionner l’achat de véhicules zéro émission et à financer des bornes de recharge.

Il n’est cependant pas question de réduire la production d’hydrocarbures.

À l’heure où l’Europe cherche des alternatives aux énergies fossiles russes, Ottawa parle plutôt d’«offrir au monde entier du pétrole et du gaz à faible teneur en carbone», en réduisant les émissions de méthane du secteur d’au moins 75% d’ici 2030 via des technologies de décarbonisation.

Selon la cible nationale de réduction des émissions de GES établie l’an dernier, le Canada doit réduire ses émissions de 40 à 45% d’ici 203,0 par rapport au niveau de 2005.

Plutôt que d’imposer cette cible à l’industrie des hydrocarbures, le gouvernement entreprendra des consultations afin de fixer un plafond sur ses émissions. «Le plafond sera conçu de façon à réduire les émissions au rythme et à l’échelle requis pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050», indique le ministère de l’Environnement.

Pour respecter ses engagements dans le cadre de l’Accord de Paris sur le Climat, le Canada n’a d’autre choix que d’imposer un plafond d’émissions aux producteurs d’hydrocarbures, insiste le professeur Kevin Anderson du Tyndall Centre for Climate Change Research, de l’Université de Manchester, en Grande-Bretagne.

«Ce plafond doit voir le Canada réduire la production de pétrole et de gaz de presque trois quarts d’ici 2030 et d’éliminer complètement la production d’ici 2034», a-t-il indiqué en comité parlementaire la semaine dernière, à Ottawa.

Mais jusqu’à présent, a déploré M. Anderson, le Canada est un cancre mondial.