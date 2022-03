Une deuxième phase d’aide financière de 5 M$ pour les commerçants

Le gouvernement confirme une deuxième phase d’aide à la relance du centre-ville de Québec avec une enveloppe de 5 millions $.

L’aide financière a été annoncée durant la pandémie. Le gouvernement a accordé une enveloppe de 50 millions $ aux villes de Québec et Montréal. La métropole a reçu 40 millions $ en deux phases. La capitale, 10 millions $. Une première cagnotte de 5 millions $ est déjà pratiquement distribuée à Québec. Le second montant de 5 millions $ doit l’être d’ici le 31 mars 2024.

L’argent servira au développement des entreprises, à la culture et à la restauration et à l’animation des artères commerciales et à leur mise en valeur, a soumis la ministre déléguée à l’économie, Lucie Lecours, en visite à l’hôtel de ville.

Photo Stevens LeBlanc

Le centre-ville de Québec a souffert pendant la pandémie, souligne le maire Bruno Marchand. Des locaux se sont retrouvés vides. «Il y a des vacances commerciales. Chaque vacance entraîne un effet délétère sur la rue», a-t-il constaté.

Photo Stevens LeBlanc

Il invite donc les commerçants, les artisans, les entrepreneurs à soumettre des projets qui pourraient s’inscrire dans les critères de l’aide financière. «On est ouverts pour trouver des projets. Interpellez-nous. [...] On ne veut pas imposer un modèle.»

Le maire pense entre autres à des activités d’animation, à la création de forfaits qui combinent un repas au restaurant, une nuit à l’hôtel et un événement culturel, à l’ouverture de nouveaux commerces ou de satellites d’entreprises qui ont déjà pignon sur rue ou à des campagnes de sociofinancement conjointes.