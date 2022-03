Une nouvelle usine de pré-assemblage pour Airbus à Mirabel

Airbus a annoncé mardi l’installation d’une nouvelle zone destinée au pré-assemblage des sous-composants de l'avion A220, à Mirabel, après un an de construction.

Cet espace supplémentaire, équivalent à plus de sept patinoires de la LNH, a été conçu «afin de soutenir l'accélération de cadence de production des avions A220 qui doit plus que doubler au cours des prochaines années», a fait savoir Airbus Canada par voie de communiqué.

Il s'agit de la première zone dédiée au pré-assemblage de composantes d'Airbus hors Europe (pré-FAL).

Incluant cette nouvelle section, la superficie totale du site A220 d'Airbus Canada compte maintenant près de 1,4 million pi2 (130,000 m2) et emploie plus de 2500 personnes.

«L'expansion de notre site de Mirabel avec l'ajout de cette zone est un symbole fort de confiance qu'a Airbus envers le programme A220. La pré-FAL est une infrastructure-clé afin d'assurer le succès de l'accélération de cadence de production des avions A220», a déclaré Benoît Schultz, président et directeur général d'Airbus Canada, lors d'une visite officielle qui s'est tenue à Mirabel en compagnie notamment d'employés et du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon.

«La nouvelle usine de pré-assemblage de Mirabel permettra à Airbus de réduire ses coûts d'assemblage et au programme A220 d'être plus compétitif. Cette nouvelle confirme le positionnement stratégique de l'industrie de l'aérospatiale au Québec», a souligné M. Fitzgibbon.

À ce jour, plus de 25 clients ont passé des commandes fermes pour 740 avions A220 dont environ 200 ont été livrés à plus de 15 clients.