Une tuile du plafond du Tunnel Ville-Marie percute une auto

Le quotidien de certains automobilistes montréalais a été brusquement chamboulé, mardi midi, lorsqu’un véhicule est entré en contact avec une longue tuile qui pendait du plafond du tunnel Ville-Marie.

L’événement, qui aurait eu lieu vers 12h30, a forcé le ministère des Transports (MTQ) à fermer rapidement 2 des 3 voies de la route 136 en direction est. Personne n’a été blessé, ont confirmé les autorités.

«Les équipes sur le terrain ont sécurisé les lieux et ont retiré la tuile», a indiqué au Journal Émilie Lord, porte-parole du MTQ, précisant la circulation a pu reprendre sur l’ensemble des voies à 14h.

Trois femmes se trouvaient dans l’auto lors de l’incident, a rapporté La Presse, précisant que le pare-brise du côté passager aurait encaissé le choc.

La personne responsable du véhicule pourra faire une réclamation auprès du gouvernement pour les dommages, a souligné le MTQ.

Un ingénieur se rendra sur les lieux pour réaliser une évaluation de la structure. «Si d’autres interventions sont prévues, le ministère prendra les mesures nécessaires», a fait valoir Mme Lord.

À noter que les tunnels Ville-Marie et Viger, respectivement inaugurés en 1974 et 1986, font l’objet de travaux de réfection majeurs devant prendre fin d’ici 2030. La valeur du projet est estimée à un peu plus de 2 G$.