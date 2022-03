Washington veut viser encore plus la capacité de Moscou à faire la guerre (responsable du Trésor)

Les Etats-Unis, après avoir déjà sanctionné l'industrie de défense de la Russie, envisagent de viser d'autres secteurs participant à l'effort de guerre mené par le Kremlin en Ukraine, a indiqué mardi un responsable du ministère américain de l'Économie.

«Nous prévoyons de cibler des secteurs qui sont essentiels à la capacité du Kremlin à faire fonctionner sa machine de guerre», a affirmé le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, selon le texte d'un discours qu'il devait prononcer au think-tank Chatam House à Londres.

L'idée est de «saper la capacité de la Russie à construire et à entretenir (ses) outils de guerre», a expliqué le responsable.

«En plus de sanctionner les entreprises dans les secteurs qui permettent les activités malveillantes du Kremlin, nous prévoyons également de prendre des mesures pour perturber leurs chaînes d'approvisionnement», a-t-il détaillé.

En réponse à l'invasion de l'Ukraine, Washington a déjà pris de nombreuses mesures contre Moscou, y compris la semaine dernière des sanctions financières visant l'industrie de défense du pays.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait alors souligné que Washington continuerait de cibler les entreprises qui fournissent des équipements de défense de la Russie, ainsi que leurs propres fournisseurs.

«Maintenant que nos actions ont émoussé la capacité de la Russie à utiliser les actifs de sa banque centrale pour soutenir son économie et financer la guerre brutale de Poutine, nous allons de plus en plus concentrer nos efforts sur les secteurs permettant à la Russie de projeter sa puissance (...)», a souligné M. Adeyemo mardi.

Les sanctions additionnelles seront prises «en coordination» avec les autres pays mettant aussi en œuvre des mesures à l'encontre de Moscou, a indiqué le responsable.