LAPIERRE, Bertrand



Le départ d'un être cher arrive toujours trop tôt.À Lévis, le 18 novembre 2021, avec une profonde tristesse nous vous annonçons le décès de monsieur Bertrand Lapierre, à l'âge de 93 ans et 6 mois. Il était l'époux de dame Rita Bernard.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Yvon (Toni Lemieux), Lynda et Ginette; ainsi que ses petits-fils: Michaël et Gabriël; sa sœur Béatrice (feu Joseph Poirier), son frère Victorin (Carmen Poirier), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis. Il est allé rejoindre tous ses autres frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs déjà partis avant lui. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Nos remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.