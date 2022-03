Air Canada prévoit plus que doubler sa capacité de transport

Air Canada a annoncé mercredi vouloir augmenter d’environ 150 % sa capacité de sièges disponibles pour l’exercice 2022, par rapport à l’exercice 2021.

La compagnie aérienne a toutefois affirmé que sa capacité ne sera qu’à environ 75 % par rapport aux niveaux de 2019 et qu’elle continuera de prendre en compte la demande des passagers, les directives de santé publique et les restrictions de déplacements.

Pour 2022, Air Canada s’attend à une hausse de 13 à 15 % de son coût ajusté par siège mille, comparativement à 2019.

À plus long terme, la compagnie s’attend à ce que sa capacité pour 2024 atteigne 95 % de celle de 2019.

«Alors que la pandémie s’estompe et que les voyages reprennent, Air Canada a mis en place une stratégie pour retrouver la rentabilité et augmenter la valeur actionnariale à long terme», a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada, par communiqué.

M. Rousseau s’est dit «confiant» quant aux prévisions pour l’exercice 2022.

«Outre l’importance continue donnée à la maîtrise des coûts, qui se situe au cœur de nos efforts, nous procéderons également à des investissements stratégiques qui feront progresser nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance, la croissance du réseau et le rehaussement tant de l’expérience client que de la mobilisation du personnel», a-t-il ajouté.