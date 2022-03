Bolduc s’éclate, les Remparts aussi

Zachary Bolduc a connu un mois de mars exceptionnel et l’attaquant l’a conclu de la meilleure des façons mercredi, réussissant un tour du chapeau devant ses partisans, dans une éclatante victoire de 8 à 2 des Remparts face au Drakkar de Baie-Comeau.

Le choix de première ronde des Blues de St. Louis au dernier repêchage de la Ligue nationale a inscrit ses 37e, 38e et 39e filets de la saison, pour son troisième match de trois buts de la campagne.

Bolduc a ajouté 14 filets à sa fiche dans les 12 parties disputées au cours du dernier mois. Il avait déjà touché la cible deux fois samedi, contre les Olympiques de Gatineau.

Pour expliquer cette impressionnante séquence personnelle, le joueur de 19 ans a donné une grande partie du mérite à ses coéquipiers, après la rencontre.

« Je suis plus impliqué dernièrement, j’utilise mon patin, j’utilise mon lancer. Mais il y a aussi mes compagnons de trio, Théo [Rochette] et Pier-Olivier [Roy]. Il y a eu [Xavier] Filion aussi. Ce sont des gars intelligents, qui sont autant capables de passer que de tirer, et qui travaillent fort. Il y a une partie de tout ça qui est grâce à eux. »

Rendez-le fier

C’est Benoît Desrosiers qui agissait comme entraîneur-chef des Remparts pour une deuxième fois cette saison. Le jeune adjoint a été appelé en relève à Patrick Roy, qui a contracté la COVID-19 dans les derniers jours.

Roy pourrait être de retour à son poste vendredi, pour la rencontre face aux Cataractes à Shawinigan.

Desrosiers n’a pas caché le message qu’il a lancé à ses protégés avant l’affrontement : « Je leur ai dit de s’assurer que Pat soit fier de vous autres quand il va regarder le match de chez lui. Et je pense que Pat peut être fier d’eux ! »

Trois buts rapides

Le Drakkar avait pourtant ouvert la marque dans ce match à sens unique, Fabio Iacobo cédant le premier devant Vincent Collard, avec seulement deux minutes d’écoulées.

Mais les locaux ont vite repris le dessus et n’ont plus regardé derrière pour s’assurer de porter à six leur séquence de victoires. Mikaël Huchette a créé l’égalité trois minutes plus tard, puis Nathan Gaucher et Bolduc ont déjoué Olivier Adam avec seulement 24 secondes d’écart. Ces trois buts ont été inscrits en 1 min 33 s.

Le pauvre gardien du Drakkar, bombardé de toutes parts, a été remplacé par Olivier Ciarlo en fin de deuxième période, après avoir cédé cinq fois en 24 occasions.

« On a eu beaucoup de chances de marquer dans les dernières rencontres et mercredi, on a capitalisé. Ce que j’ai aimé, c’est que dès le début du match, on a vu une implication autour du filet. C’est là qu’on a généré nos chances de marquer », a analysé Desrosiers.

Zachary Gravel, Nicolas Savoie et Olivier Coulombe ont été les autres marqueurs des Diables rouges, qui ont décoché 49 tirs. À l’autre extrémité de la patinoire, Iacobo a flanché deux fois en 13 lancers.

Tout sépare les deux rivaux de section au classement cette saison. Les Remparts bataillent pour le premier rang – conservé par les Islanders de Charlottetown mercredi –, tandis que le Drakkar pourrait être au nombre des deux équipes exclues des séries éliminatoires.

Pourtant, quelques parties entre les deux formations avaient été plus serrées que prévu.

« C’est une équipe qui joue bien défensivement, contre qui il faut générer de l’offensive, a pointé Desrosiers. On en a parlé avant le match et nos joueurs se sont sacrifiés dans la zone payante. C’est comme ça qu’on a eu du succès. »