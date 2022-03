Bon en «tabarnane»

Excellent conteur, solide sur les planches et plein d’assurance, Guillaume Pineault a démontré que le choix qu’il a fait d’abandonner l’ostéopathie pour l’humour semble être le bon.

L’humoriste originaire de Saint-Hyacinthe a conquis une Salle Albert-Rousseau qui était bien remplie, mercredi, pour la première à Québec de son « one-man-show » Détour.

« Oh my God, je ne peux pas croire qu’on est là, à la Salle Albert-Rousseau. Mon rêve d’humoriste était de faire cette salle-là. C’est la première fois que je fais quelque chose que j’ai décidé et écrit de A à Z et je suis fier en tabarnane », a-t-il lancé, lors de son arrivée sur les planches.

Il faut l’admettre. Guillaume Pineault a un parcours étonnant. Après 11 ans d’université et des diplômes en ergothérapie et en ostéopathie, il a tout mis ça derrière lui pour faire un immense détour vers une carrière d’humoriste.

Il raconte les différentes étapes qui l’ont mené à cette transition. Il parle aussi de sa famille, de ses amis et de sa blonde. L’humoriste est solide sur les planches. Il livre, avec énormément d’assurance, de bonnes lignes et des anecdotes hilarantes et savoureuses.

« J’ai gradué, mais je ne sais toujours pas ce que ça fait un ergothérapeute. Vous riez ? Ma mère, qui a payé mes études, ne rit pas », a lancé celui qui s’est fait connaître lors des premières parties de Patrick Groulx et Phil Roy.

Parti apprendre l’anglais en Angleterre, il est revenu au Québec, au lendemain d’une cérémonie de mariage, où il travaillait, qui a mal tourné et où on lui a montré la porte.

« À l’aéroport, mon père était bien fier de moi, parce que j’avais appris l’anglais en une journée », a-t-il fait savoir, sous les rires d’un public rapidement conquis.

Plein d’anecdotes

Guillaume Pineault, qui avait vu son rêve de devenir humoriste être cassé par un conseiller en orientation en 5e secondaire, en a vécu des anecdotes lors de son parcours d’études qui l’a amené à l’Université McGill, malgré une cote « R » tout à fait douteuse.

Il marche sur un fil lors d’un numéro qui tourne autour de l’utérus, où il raconte un exercice d’apprentissage au Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal, mais il réussit, habilement, à ne pas trop s’enfoncer dans la vulgarité.

La force de l’humoriste repose sur ses talents de conteur. On peut lui reprocher d’être un peu trop criard à certains moments, mais il offre une belle soirée d’humour et sans trop de sacres. Le défi, maintenant, sera de se renouveler. On a senti, mercredi, que le public de la Vieille Capitale l’a adopté sans détour.

Guillaume Pineault sera de retour à la Salle Albert-Rousseau le 5 novembre 2022.