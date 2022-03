«Convoi de la liberté»: une policière accusée pour avoir soutenu les camionneurs

Une agente de la police régionale de Durham fait face à six accusations pour avoir montré son soutien envers les camionneurs du «convoi de la liberté», dans une vidéo où elle portait son uniforme.

Ces chefs d’accusation ont été portés en vertu de la Loi sur les services policiers, a rapporté le Toronto Suno.

La policière Erin Howard a ainsi été accusée de conduite déshonorante, d’insubordination et d’abus de confiance.

«Je voulais féliciter tous les camionneurs», avait-elle déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter le 24 janvier dernier, mais supprimée depuis.

«Je pense que ce que vous faites est incroyable. Vous vous battez pour nos droits et nos libertés et, en ce moment, on a l'impression que nous sommes un peu en guerre et que ces droits et libertés sont en jeu», avait-elle ajouté selon le média.

La police régionale de Durham avait alors rapidement réagi sur Twitter pour se dissocier des propos qui avaient été tenus par l’agente.

L’audience se tiendra le 5 mai prochain.