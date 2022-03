Découverte morbide à Sainte-Agathe-des-Monts

Un bras humain a été découvert mercredi avant-midi durant les travaux de démolition d’un immeuble résidentiel ayant été incendié il y a trois semaines, à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

«À qui peut bien appartenir ce bras?» est la question à laquelle tente de répondre les enquêteurs de la Sûreté du Québec chargés d’enquêter sur cette affaire pour le moins particulière.

Dans la nuit du 10 mars, un violent incendie a ravagé le bâtiment résidentiel de deux étages situé sur la rue Saint-Édouard.

Le résident du logement du deuxième étage, Pierre Dubuc, 69 ans, a perdu la vie lors du sinistre. Son corps a été retrouvé à l’intérieur de son appartement et il a ensuite été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Le hic, c’est qu’il ne manquait aucun membre sur le corps de la victime, qui ne portait d’ailleurs aucune trace de violence.

La résidente du premier étage a été en mesure d’évacuer le bâtiment et n’a pas été blessée. Elle a été rencontrée par les policiers et a confirmé que Pierre Dubuc vivait seul et qu’il ne recevait pratiquement jamais de visite.

À qui donc appartient le bras humain retrouvé mercredi avant-midi dans les décombres du bâtiment? La question demeure entière.

«Toutes les démarches d’enquête et toutes les vérifications ont été effectuées à la suite de l’incendie et absolument rien ne nous laissait croire qu’il pouvait y avoir une deuxième victime à l’intérieur», a indiqué le sergent Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Ce qui ajoute au mystère est qu’aucune disparition n’a été rapportée aux autorités au cours des dernières semaines.

Qui plus est, aucun véhicule autre que celui des résidents de l’endroit n’était garé à proximité de l’immeuble au moment de l’incendie.

On ignore pour le moment si le bras retrouvé est celui d’un homme ou d’une femme. Toute personne qui détiendrait des informations au sujet de cet événement est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.