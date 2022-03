«Délicat»: un deuxième spectacle d’humour pour Fabien Cloutier

Fabien Cloutier proposera Délicat, son deuxième spectacle d’humour en carrière, à compter de janvier prochain, un peu partout au Québec.

Le comédien, metteur en scène et auteur de la comédie à succès Léo a déjà foulé les planches pour faire rire le grand public, il y a six ans, avec une proposition intitulée Assume.

Fabien Cloutier ne chôme pas: en plus de préparer les textes de la cinquième saison de Léo, qui sera tournée cet automne, il planche sur le contenu de Délicat.

Il dit avoir le souci du détail quand il écrit. Dans ce spectacle, cosigné avec Luc Boucher et Julien Corriveau, le Beauceron recense les banalités, les plaisirs et les tracas de la vie de tous les jours.

«Délicat, c’est aussi parce qu’il n’y a presque plus de sujets qui ne le sont pas. Peu importe de quoi on parle, il y a presque toujours un ou une fâché.e qui nous le dit, et souvent pas super délicatement... L’humour, la parole publique, en fait, est un terrain assez miné. Mais malgré ce qu’on peut croire, il est encore possible de tout dire. Suffit peut-être d’un peu de délicatesse...» a dit Fabien Cloutier, mercredi, par communiqué.

Fabien Cloutier et son équipe ont déjà fixé 40 dates pour les représentations. Les billets seront en vente sous peu à l’adresse fabiencloutier.com.