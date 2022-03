Dès septembre: Gildor Roy va remplacer Patrick Huard à «La Tour»

Le populaire commandant Chiasson a pris sa retraite vendredi dernier avec la fin des tournages de «District 31» et son interprète, Gildor Roy, a déjà un nouveau défi emballant à relever: il succédera dès septembre à Patrick Huard comme hôte de l’émission «La Tour».

C’est toute une prise pour TVA, Gildor Roy étant revenu au-devant de la scène en jouant ces six dernières années dans la quotidienne d’ICI Télé, qui lui a valu plusieurs prix Artis, dont celui de la Personnalité de l’année en 2019. L’artiste aux multiples talents avait aussi brillé de 1998 à 2006 dans la comédie «Km/h», à la même antenne, où on l’accueille à nouveau à bras ouverts.

L’identité de celui qui a «acheté» le condo occupé depuis deux saisons par Patrick Huard a été dévoilée mercredi soir à «La Tour», qui recevait aussi Hélène Bourgeois Leclerc et Gino Chouinard.

C’est donc dire que Gildor Roy va se retrouver dans la même case horaire qu’occupe encore «District 31», celle de 19 h, mais cette fois du côté de la chaine rivale. Et il a quelques mois pour recharger ses batteries.

Le tournage de chaque épisode de «La Tour» s’étire pendant environ trois heures, en plus des réunions de production avec l’équipe de Trio Orange pour choisir les invités en fonction des thèmes abordés.

«C’est bien sûr de grands souliers à chausser! Patrick accomplit un travail absolument extraordinaire, suscitant des discussions ouvertes et franches, où toutes les opinions sont bienvenues», a dit Gildor Roy.

«Le public, manifestement, apprécie ces échanges à la fois stimulants et respectueux, a poursuivi l’artiste qui aura 62 ans en mai. Je compte poursuivre dans ce sens et relever ce challenge avec autant de fierté que d’humilité.»

Gildor Roy a beaucoup joué au cinéma, au théâtre et à la télévision, en plus d’animer des émissions au petit écran et à la radio depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 1983. Il a également lancé quelques albums country.

Dernière semaine pour Patrick Huard

Lundi prochain, Patrick Huard va amorcer sa dernière semaine à «La Tour». Il recevra Daniel Boucher, Édith Cochrane, Jean-Thomas Jobin, Patrice L’Écuyer, Claude Legault, Luc Picard et Mariloup Wolfe.

L’émission «La Tour» est présentée du lundi au jeudi, à 19 h, à TVA.