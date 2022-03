LESSARD, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mars 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Pauline Lessard, conjointe de monsieur Claude Boissinot, fille de feu Jules Lessard et de feu Madeleine Pedneault. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Joseph Lepage et Geneviève Lepage; sa petite-fille : Kiana; ses soeurs : Denise (feu André Arsenault), Raymonde, Monique, Francine et Marie; son frère : feu Michel; son beau-frère de la famille Boissinot : Yvon; son filleul : Alexandre Lessard; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous remercions sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 11h.