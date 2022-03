LAPRISE, Yvon



À son domicile, le 25 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Yvon Laprise époux de dame Raymonde Bélanger. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire :jeudi le 31 mars 2022 de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles de 9h à 10h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses enfants : Lucie (Nathan Gurel), feu Daniel (Line Béland), Denis (Isabelle Quirion) ; ses petits-enfants: Yannick Gurel, Shane Gurel, Karl Gurel (Elisa Langlois), Sarah-Jane Gurel (James Pettifer), Andrew Gurel, Sabrina Laprise (Steven Barbeau), Gabriel Laprise (Camille St-Onge), Samuel et Francis Laprise (leur mère Lyette Dubuc); ses arrière-petits-enfants : Jaxson Barbeau-Laprise, Océane Barbeau-Laprise et Madison Gurel. Sa sœur et ses belles-sœurs : Denise (feu Hector Binet), feu Ginette (Joachim Gagnon), Réjean (Hélène Michaud), feu André (Diane Hébert), feu Clément (Joyce Cloutier). Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bélanger : Lucette Bélanger (Marcel St-Hilaire), feu Michel (Carmen Miville), Pierre (Nicole Gobeil), Jacques (Sylvianne Marchand), Louise (Marcel Paquet), André (Suzy Perron) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs : Rémi Laprise (Juliette Cloutier), Yolande Laprise (Denis Labelle), Michel Laprise (Denise Cléroult), Colette Laprise. Il était Chevalier de Colomb, facteur pendant 30 ans et dans plusieurs organismes bénévoles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca