Gabriel Gervais: l’impact?

On attendait la nomination d’un président chez le CF Montréal depuis un certain moment déjà. C’est fait et Joey Saputo semble avoir gagné le gros lot avec Gabriel Gervais.

Un homme de soccer et un homme d’administration. Mais sera-t-il un homme de communication et saura-t-il ramener l’Impact dans le cœur des partisans ?

C’est l’épine dans le pied. Malgré tous les efforts déployés par l’organisation, on n’arrive pas à faire oublier l’ancien nom et les couleurs de l’Impact.

« Le Grincheux »

Et la guerre aux Ultras n’a pas aidé non plus.

Je ne sais pas comment Gervais va réussir à réparer la gaffe de la précédente administration, mais je sais une chose. Il aura gagné la partie quand il aura convaincu Jacques Thériault de revenir au Stade Saputo.

Jacques est un vieux grincheux socialo que j’aime particulièrement. Il était un fan sincère, invétéré de l’Impact et arrivait à combiner sa passion de fan avec son travail journalistique. Un équilibre précaire que sa vaste expérience lui permettait.

Mais « Le Grincheux » a juré de ne plus jamais remettre les pieds au stade tant qu’on ne lui redonnerait pas son équipe de foot. L’Impact de Montréal.

Mission accomplie

Le jour où Jacques va m’appeler pour m’inviter à l’accompagner au stade, je saurai que Gabriel Gervais aura réussi sa mission de réconcilier les vrais fans et l’organisation.

Et ce jour-là, je vais convaincre Jacques de voter pour Éric Duhaime.