Grève dans la fonction publique : Les palais de justice au ralenti

La journée de grève dans la fonction publique a considérablement ralenti les tribunaux ce matin avec des salles fermées et des juges incapables de faire avancer des dossiers, puisque les détenus n’avaient pas été amenés à la cour.

« Il y la grève des fonctionnaires, mais aussi des moyens de pression par les centres de détention... tout comme nos constables spéciaux [les forces de l’ordre du palais] », a expliqué un juge qui devait entendre une affaire de traite de personne au palais de justice de Montréal.

Or, si l’accusé devait être présent pour subir son procès, il n’avait pas été amené dans l’édifice de la rue Notre-Dame. Il a fallu un ordre du juge et une attente de plus de deux heures avant que l’audience puisse débuter.

Dans la salle juste en face, un autre juge ne pouvait pas avancer les dossiers, puisque les services correctionnels n’avaient même pas ouvert le système de visioconférence. Des avocats ont toutefois obtenu l’autorisation de reporter des dossiers sans la présence de leurs clients « vu les circonstances ».

Retards partout

« En raison de la grève, le bureau de la coordination est fermé aujourd’hui, ce ne sera pas possible [pour les avocats] d’obtenir une date de procès pour un accusé », a renchéri une autre juge un étage plus haut.

Et c’est sans compter une salle dédiée aux enquêtes sur remise en liberté qui a tardé avant de commencer le travail, d’autres salles de procès habituellement ouvertes tous les jours qui étaient fermées aujourd’hui, tandis que des avocats se plaignaient d’être incapables de rejoindre leurs clients détenus.

« Je ne sais pas comment on va faire, c’est difficile aujourd’hui », a confié au Journal une avocate, sous le couvert de l’anonymat.

Ce ralentissement, que l’on a vu entre autres à Montréal, Longueuil et Saint-Jérôme, a ainsi causé des maux de tête aux intervenants du système de justice. Et il ne s’agit que de la première journée de grève sur 10 autres, votées par les membres du Syndicat de la fonction publique du Québec. Ce dernier dénonce le manque de personnel, ainsi que les salaires plus que modestes.

La grogne est d’autant plus grande que les juges ont récemment obtenu des hausses de salaire allant de 22% à 50% sur quatre ans, tandis que le gouvernement ne donnerait que des miettes aux fonctionnaires.

Photo Courtoisie

Pénurie de main-d’oeuvre

« Le gouvernement refuse de valoriser les emplois de la fonction publique », a déploré le président du syndicat Christian Daigle par communiqué.

C’est que les salaires des greffières et huissiers est loin d’être compétitif, si bien que régulièrement, des employés quittent leur emploi pour en trouver un autre similaire, mais bien mieux payé, par exemple au municipal ou au fédéral. Dans la dernière année, des dizaines sont partis ailleurs et ponctuellement, le manque de personnel retarde l’ouverture de salles d’audience.

L’automne dernier, la Cour supérieure sonnait d’ailleurs l’alarme sur la pénurie de main-d’œuvre, en rappelant que le personnel en place faisait de miracles, mais que la situation ne pouvait pas perdurer. Le juge en chef avait même qualifié de « héros » ces employés de l’ombre qui font fonctionner la justice.

« Je tiens à souligner l’excellent travail du personnel de la cour qui fait un excellent travail », a pour sa part dit un avocat lors d’une audience aujourd’hui.

Constables spéciaux aussi

Les constables spéciaux, de leur côté, n’ont pas le droit de grève. Et comme ils ne peuvent plus altérer leur uniforme, ils n’étaient plus en mesure d’arborer des t-shirts roses ou des casquettes de shérifs comme moyen de visibilité.

Ainsi, aujourd’hui, ils ont tous enfilé leur veste jaune fluorescente, afin de manifester leur mécontentement quant à la lenteur des négociations pour renouveler leur convention collective. Car selon les estimations de leur syndicat, il manque présentement une cinquantaine de constables spéciaux afin de pouvoir protéger adéquatement les palais de justice à travers le Québec.

« On ne se demande pas si on va frapper un mur, mais quand on va le frapper », a affirmé le président syndical Franck Perales.

Son service compte environ 360 membres, mais avec les conditions de travail peu avantageuses par rapport à des corps de police, des constables spéciaux quittent ponctuellement pour d’autres cieux, causant un « énorme roulement ».

Quant aux agents des services correctionnels, ils vivent une situation similaire en raison de l’exode d’agents vers des corps de police mieux rémunérés.

« Les services correctionnels sont les grands oubliés du système de justice », a commenté Mathieu Lavoie, président du président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

Sur la présence des détenus en salle d’audience, la situation s’est résorbée en fin de matinée, non sans causer de retards.

-Avec Camille Payant