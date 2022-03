Jim Carrey «écoeuré» de voir Will Smith recevoir une ovation pendant les Oscars

Jim Carrey s'est senti « écœuré » en voyant Will Smith recevoir une standing ovation lorsqu'il a remporté l'Oscar du meilleur acteur peu de temps après avoir giflé Chris Rock.

Lors de la cérémonie de dimanche (27 mars 22), l'acteur est monté sur scène et a levé la main sur Chris Rock pour avoir fait une blague sur sa femme Jada Pinkett Smith. Environ 40 minutes plus tard, il a reçu une ovation de la foule lorsqu'il a remporté le prix du meilleur acteur pour La Méthode Williams.

Dans une interview avec Gayle King sur CBS Mornings mardi, l'acteur de Bruce Tout Puissant a critiqué le public des Oscars pour avoir manqué de courage suite à l'incident. « J'étais écœuré. J'étais écœuré par la standing ovation, a-t-il déclaré. Hollywood est tout simplement sans courage de toute part et c'est vraiment comme si c'était une indication très claire que nous ne sommes plus le club des gens cool. »

Il a ajouté que Chris Rock avait refusé de porter plainte parce qu'il ne voulait pas «d'ennuis», mais que s'il avait été à sa place, il n'aurait pas hésité. «Cette vidéo va être là pour toujours, elle va être omniprésente. Cette insulte va durer très longtemps», a-t-il expliqué, avant de condamner le comportement de la star américaine. «Si vous voulez crier depuis le public et montrer votre désapprobation ou dire quelque chose sur Twitter, peu importe, (ça passe, mais) vous n'avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu'un au visage parce qu'il a prononcé des mots.»

Il a affirmé qu'il «n'avait rien contre Will» Smith, mais l'a critiqué pour avoir éclipsé les autres gagnants. «Ça a jeté un voile sur le grand moment de tout le monde, beaucoup de gens ont travaillé très dur pour arriver à cet endroit et pour avoir leur moment dans la lumière et pour obtenir leur prix pour le travail vraiment dur qu'ils ont fait, a-t-il déclaré. C'était un moment tellement égoïste qui a jeté un voile sur tout ça.»

La star de Men in Black s'est excusée pour son comportement «inacceptable et inexcusable» sur Instagram et l'Académie procède actuellement à un examen de l'incident.