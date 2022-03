La 40e édition des Rendez-vous Québec Cinéma sera dédiée à Jean-Marc Vallée

Plus de 300 films dont une cinquantaine de longs métrages seront offerts aux cinéphiles pour les 40e Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) qui se dérouleront en salle et en ligne du 20 au 30 avril prochain. Cette édition 2022 du festival sera par ailleurs entièrement dédiée au cinéaste Jean-Marc Vallée, décédé subitement en décembre dernier.

• À lire aussi: Hollywood PQ: 25 Québécois qui brillent à Hollywood

• À lire aussi: «Dune» de Denis Villeneuve récolte six Oscars

Dans leur communiqué diffusé mercredi, les RVQC ont rappelé l’importance de Jean-Marc Vallée en tant qu’ambassadeur du cinéma québécois à travers le monde.

«À travers son incroyable parcours ici et à l’international et ses œuvres à caractère humain et universel, il a fait rayonné notre cinéma, nos talents et notre culture remarquablement, rejoignant ainsi notre plus grande mission et nos objectifs à ce chapitre», a souligné l’organisation du festival.

Une cinquantaine de longs métrages seront présentés en ligne et dans plusieurs salles de Montréal pendant la durée de l’événement. En ouverture du festival, le public pourra découvrir en primeur le drame Noémie dit oui, premier long métrage de la scénariste et réalisatrice Geneviève Albert mettant en vedette l’actrice Kelly Depeault. Après avoir été présenté au Monument-National de Montréal le 20 avril, le film sera projeté à Drummondville, Gatineau, Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières dans les jours suivants, avant de prendre l’affiche le 29 avril.

Parmi les autres longs métrages qui auront droit à des soirées «Tapis bleu», mentionnons Une très belle journée de Patrice Laliberté (Jusqu’au déclin), Inès de Renée Beaulieu (Le garagiste) et Les tricheurs de Louis Godbout (Mont Foster). Plusieurs films sortis dans la dernière année, comme Maria Chapdelaine, Le Club Vinland et L’arracheuse de temps, seront aussi projetés.

Fidèle à la tradition, les RVQC ont planifié plusieurs 5 à 7 thématiques qui se dérouleront à tous les jours à la Buvette de la Cinémathèque québécoise. Des hommages seront aussi rendus au producteur Rock Demers, au documentariste Danic Champoux et au réalisateur Jean-Claude Lord, décédés tous les trois au cours des derniers mois.

C’est l’artiste multidisciplinaire Emmanuel Schwartz qui agira à titre de porte-parole de l’événement cette année.