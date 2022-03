Chris Rock: 5 grandes performances à voir

Sous les projecteurs depuis une certaine gifle aux Oscars, l’humoriste Chris Rock commence ces jours-ci sa nouvelle tournée très courue, Ego Death World Tour. À défaut de pouvoir le voir sur scène au Québec, on peut se rabattre sur les nombreux projets du comique diffusés sur les différentes plateformes de streaming. Voici cinq suggestions.

• À lire aussi: L'Académie a demandé à Will Smith de quitter la cérémonie, mais il a refusé

• À lire aussi: Jim Carrey «écoeuré» de voir Will Smith recevoir une ovation pendant les Oscars

Spirale: L’héritage de Saw

Ce neuvième(!) volet de la série Saw a été écrit d’après une idée de départ de Chris Rock. On y suit un détective et son nouveau collègue qui enquêtent sur des meurtres qui suivent la même formule que celle d’un tueur en série décédé. Sorti l’an dernier, le film a reçu des critiques très mitigées. Diffusé sur Crave.

Tamborine

Conçu pour Netflix, ce spectacle de stand-up est sorti en 2018 et a reçu des critiques très élogieuses. Plusieurs ont salué la thématique sur la politique, en plus d’apprécier le talent de Rock d’aborder des aspects de sa vie personnelle. Réalisé par l’humoriste Bo Burnham, ce spécial a bénéficié d’une version allongée l’an dernier, appelée Total Blackout: The Tamborine Extended Cut. Diffusé sur Crave.

Mariage à Long Island

Adam Sandler et Chris Rock se sont souvent donné la réplique au grand écran. Après Le dernier essai et les deux films Grandes personnes, les deux amis partagent la vedette dans ce film de Netflix sorti en 2018. On y voit deux pères durant la semaine qui précède un mariage. Diffusé sur Netflix.

The Chris Rock Show

Talk-show hebdomadaire sur HBO, The Chris Rock Show a été diffusé durant cinq saisons, de 1997 à 2000. L’émission, qui a remporté un Emmy pour la qualité de ses textes en 1999, a reçu plusieurs invités de marque (Conan O’Brien, Jada Pinkett, Spike Lee), de même que des artistes musicaux d’envergure (Cake, Wyclef Jean, Puff Daddy, Beastie Boys). Diffusé sur Crave.

Kill the Messenger

C’est en 2008, à quelques semaines de l’élection de Barack Obama à la présidence américaine, que Chris Rock a sorti ce cinquième spécial pour HBO. Le spectacle, qui regroupe des numéros joués à Londres, à Johannesburg et à New York, a remporté deux trophées Emmy. Diffusé sur Crave.