Le Championnat mondial de hockey junior suscite l’intérêt

Si certains se montrent frileux à commenter la venue potentielle des Sénateurs pour une poignée de matchs à Québec, l’implication potentielle dans une candidature pour recevoir le prochain Championnat mondial de hockey junior amène son lot d’optimisme.

• À lire aussi: Centre Vidéotron: les Sénateurs à Québec?

• À lire aussi: LNH à Québec: Marchand s’en remet au ministre Girard

« J’ai toujours dit très ouvertement que le Championnat mondial junior est un événement de hockey extraordinaire », a fait savoir le président des Remparts de Québec, Jacques Tanguay.

Par le passé, Québec avait tenté à quelques reprises de se positionner pour recevoir le Mondial junior. En 2006, la Ville avait été coiffée par Vancouver. En 2019, elle avait retiré sa candidature car le tournoi devait se déplacer vers l’ouest du pays.

L’intérêt était encore présent pour la compétition de 2021, mais la pandémie a contrecarré les plans.

Jacques Tanguay estime qu’il y aurait assurément une grande ouverture mutuelle quant à l’idée d’un concept de villes sœurs entre Québec et Ottawa.

« On a présenté le Mondial senior en 2008 avec Halifax et on a connu un grand succès. C’est sûr qu’il faudrait viser les demi-finales et la finale à Québec, mais il y a toujours une ville qui n’a pas accès à ces matchs », a-t-il spécifié.

« On parle quand même au total d’une trentaine de matchs de hockey dans le temps des Fêtes. Ça demande des investissements et des garanties financières très élevées. C’est une bonne façon de faire que de partager le tournoi. »

Le maire « all in »

Quant au maire, Bruno Marchand, il se dit enthousiaste à l’idée que Québec soit l’une des villes hôtesses de l’événement.

« C’est une très bonne nouvelle. Quand on m’a parlé de ça, hier, la possibilité de retirer le Championnat du monde à la Russie compte tenu des mesures de représailles prises par différentes fédérations... moi, je suis all in. Si la Ville peut faire quoi que ce soit et qu’on bâtit avec Ottawa un accueil à deux villes pour le Championnat du monde, en décembre prochain, je suis très favorable et enthousiaste à cette idée. »

une Passe au ministre

Pour ce qui est de la venue des Sénateurs à Québec, M. Marchand a préféré diriger la rondelle sur la palette du gouvernement provincial.

« J’ai confiance en M. [Eric] Girard [ministre des Finances], dans les actions qu’il va poser, dans ses compétences pour faire avancer le dossier. Le jour où un partenaire privé veut ramener les Nordiques, le jour où il y a une possibilité, la Ville va répondre présente. On le souhaite, mais présentement, c’est dans les mains du ministre Girard, qui doit faire tout ce qu’il faut pour que ça avance. »

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée