Le français bafoué par les Rangers

C’est infiniment plus qu’une anecdote. Et elle a été racontée hier matin à la radio par Luc Gélinas de RDS, un des gars de beat sur le Canadien. Un bon.

Jean-François Chaumont du Journal s’est rendu à New York vendredi dernier pour réaliser un reportage sur Alexis Lafrenière.

Un bon sujet. Lafrenière roule tempête ces temps-ci, c’est un premier choix au repêchage, les Rangers vont bien.

Évidemment, on est en 2022, tout a été compliqué. Mais Chaumont, un gentil monsieur comme tout, a obtenu de poser quelques questions à Lafrenière après le match de vendredi.

Chanceux, le 13 a marqué le premier but des Rangers et faisait partie des trois joueurs amenés devant les journalistes de New York. Toujours poli et courtois, Chaumont a attendu que Lafrenière ait répondu aux questions « new-yorkaises » avant de s’adresser à lui. En posant une question en français. Lafrenière a commencé à répondre quand le relationniste des Rangers a crié : « Stop ! »

Il a exigé que Chaumont pose ses questions en anglais et que Lafrenière réponde dans la langue de Jeff Gorton. Chaumont a gelé sur le coup. Il est revenu en français, mais s’est fait interrompre une autre fois : « English only. »

Notre Chaumont a donc posé sa question en français, mais Lafrenière de Saint-Eustache, visiblement embarrassé et gêné, a répondu en anglais.

Pourtant, quand les Rangers ont repêché Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski, ils lui ont offert la plus grande affiche possible sur Times Square et Broadway. En français. Bienvenue Alexis.

Quand c’est pour vendre des tickets, on parle français.

L’espagnol des Yankees

C’est intolérable. Discriminatoire. Colonial. Pensez-vous que les Yankees empêchent un reporter de Santo Domingo de parler espagnol avec Luis Severino ? Ou que le Lightning de Tampa Bay interdit à un journaliste venu de Stockholm de parler suédois avec Victor Hedman ?

Chaumont a insisté et s’est même rendu le lendemain à l’entraînement des Rangers à une heure de New York pour reprendre son entrevue. Encore une fois, il s’est heurté au relationniste des Rangers qui s’est cependant excusé pour la décision de la veille. Semble-t-il que Chris Drury, le directeur général des Rangers, est encore plus control freak que Marc Bergevin. Il veut comprendre tout ce qui se dit dans l’entourage des Rangers.

Hier, Chaumont a conversé avec deux hauts dirigeants aux communications de la Ligue nationale à New York pour se plaindre et s’assurer que pareille discrimination ne se produira plus jamais. Les deux l’ont rassuré et ont précisé qu’ils s’occupaient du cas.

Il fait bien. Ses confrères ont besoin de fermeté. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas négociables. Et parler dans sa langue en fait partie.

Des origines québécoises

Et quand ça se passe au Québec, se faire parler dans sa langue est un autre droit. Faudrait le rappeler à Geoff Molson quand il répond à une question et que Jeff Gorton ne comprend rien. Trouvez-lui un interprète ou qu’il fasse comme Michael Rousseau d’Air Canada.

Et il faudrait rappeler à Gary Bettman que le siège social de la Ligue nationale depuis sa fondation à l’hôtel Windsor en 1917 était situé dans l’édifice Sun Life à Montréal jusqu’au départ de Clarence Campbell. Que le Canadien est un membre fondateur de la ligue.

Et comment réagirait-il si on lui disait qu’un Juif ou un Noir n’a pas le droit de poser une question au Madison Square Garden ? La race, la peau et la langue, même racisme...