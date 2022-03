«Les petits bonheurs de Béatrice»: André Robitaille discute avec Béatrice Picard

Encore en pleine forme à 92 ans, Béatrice Picard est depuis toujours dans la vie de la grande majorité des Québécois.

La comédienne au rire communicatif a à peine ralenti ses activités – la pandémie n’a rien fait pour aider –, elle qui a déjà dit qu’elle souhaitait faire du théâtre jusqu’à l’âge vénérable de 100 ans.

Plus discrète que d’autres camarades de sa génération, Béatrice Picard a été conviée à un tête-à-tête avec André Robitaille, qui s’est fait une spécialité de recueillir les confidences des artistes à la longue et riche feuille de route. Elle ne croit pas que ce sera sa dernière entrevue, souligne-t-elle, puisqu'elle se plait à vivre comme si elle ne mourra jamais.

La Montréalaise d’origine a participé à l’émergence de la culture québécoise comme on la connait aujourd’hui. Elle était là lors de l’arrivée du petit écran dans les années 1950, recevant même le prix Miss Radio Télévision en 1958. Elle a été une pionnière dans une industrie du divertissement naissante, qui a mené à la naissance d’un théâtre bien de chez nous. Sept décennies plus tard, elle est d'ailleurs l’un des derniers témoins de cette époque faste.

Après Janine Sutto, Dominique Michel et Jean-Pierre Ferland, c’est donc au tour de cette grande dame d’avoir droit à une rencontre intimiste avec André Robitaille pour parler de sa vie, de l’amour et de ce qui la rend heureuse dans le documentaire «Les petits bonheurs de Béatrice», qui sera présenté lundi prochain sur ICI Télé.

André Robitaille et elle s’installent dans trois décors différents, notamment sur la scène de Duceppe. Et il y a même des bulles pour marquer le coup, parce que la nonagénaire n’a pas perdu sa joie de vivre, bien au contraire.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Une battante

Au fil de la conversation captée par le réalisateur Maxime Rivet, elle dit s’être toujours battue pour atteindre ses objectifs.

Cette force et cette détermination l’ont menée à jouer avec de grands monuments comme Jean Coutu, Denis Drouin, Jean Duceppe, Amulette Garneau, Olivier Guimond, Paul Hébert, Juliette Huot, Gilles Latulippe, Jean-Louis Millette, Gilles Pelletier et Gérard Poirier, pour ne nommer que ceux-là. Elle leur a tous survécu.

En 75 ans de carrière – elle refuse de penser à la retraite –, Béatrice Picard a incarné une centaine de femmes, dont plusieurs belles-mères malcommodes, à fois dans des comédies et des dramatiques. Celle qui pourrait être notre grand-mère collective a touché à tout, autant au théâtre, à la radio, à la télé, au cinéma qu’au doublage. On l’a vue entre autres dans des séries marquantes comme «Le Survenant», «Cré Basile», «Symphorien» et «Les Brillant», sans oublier la version française de la série «Les Simpson», dans laquelle elle prête sa voix à la célèbre Marge depuis 1989.

On rit beaucoup en regardant le documentaire, mais il y a aussi une tristesse qui émane, notamment quand Béatrice Picard dit qu’elle n’a «jamais été considérée comme une grande comédienne». Il y a une certaine douleur, toujours vive, quand elle évoque son premier et seul mariage, célébré pour ses 75 ans, puisque quelques années plus tard son conjoint André décédait à la suite d’un troisième cancer.

Produit par Pamplemousse Média, le documentaire «Les petits bonheurs de Béatrice» est présenté le 4 avril, à 21 h, sur ICI Télé.