L’infirmerie du CF Montréal est toujours très occupée

Le CF Montréal se fait malmener par les blessures depuis le début de la saison et ça ne change pas.

En train de remonter la pente à la suite d’une COVID-19 dévastatrice dans le temps des Fêtes, Bjørn Johnsen ratera plusieurs semaines en raison de deux orteils fracturés qui ont nécessité une intervention chirurgicale.

Et il y a Romell Quioto, qui a justement attrapé le foutu virus pendant son passage dans l’équipe nationale du Honduras. Bref... il n’y a pas grand monde pour jouer en attaque.

« C’est malheureux pour Bjørn qui était en train de revenir, et pour Romell. Nous avons besoin de tout le monde comme nous sommes à la recherche d’une première victoire », a déploré Djordje Mihailovic.

Dans le rayon des embellies, il y a le retour progressif de Samuel Piette, qui n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à un pied dans un match contre le Honduras avec l’équipe nationale du Canada, le 27 janvier dernier.

« Mon pied se porte beaucoup mieux. C’est une blessure un peu étrange. Il y a plusieurs choses à guérir en même temps.

« J’ai commencé à courir la semaine dernière et de façon un peu plus intense et des changements de direction cette semaine. »

Il a notamment été atteint au tendon d’Achille, en plus de subir une contusion osseuse qui a besoin de temps pour guérir.

Lent retour

Cela dit, ne vous attendez pas à voir le Québécois affronter le FC Cincinnati samedi.

« Je fais un retour progressif afin de ne pas brûler des étapes pour qu’il n’y ait pas de rechute pour mon pied et ma cheville. »

Comme il joue de prudence, il est incapable de fixer une date précise pour son retour au jeu.

« Est-ce que j’en ai pour deux jours, une semaine ou deux semaines ? Je ne le sais pas. On y va au jour le jour. C’est difficile pour moi de dire que je serais présent à un match en particulier. »

Bon contact

De plus, il a été question du nouveau président du club, Gabriel Gervais. On dirait que le courant a passé entre les deux hommes.

« On a eu une super belle rencontre avec lui mardi. J’ai eu la chance de discuter avec lui de façon décontractée dans la cuisine », a noté Piette.

« On a la particularité d’être tous les deux Québécois et de saigner pour le club. C’est encourageant aussi de voir un ancien joueur revenir comme président. »

Le milieu de terrain a retenu le désir de remettre le club au cœur de l’actualité sportive montréalaise.

« Il veut prendre sa place dans le marché montréalais avec une intention de faire grandir le CF Montréal à travers la province. »