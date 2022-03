Litige au conseil d’agglomération: Pageau veut relancer les discussions avec Marchand

Le maire de L’Ancienne-Lorette déplore sa relation «de plus en plus difficile» avec la Ville de Québec au conseil d’agglomération et veut rouvrir les canaux de communication avec le maire Bruno Marchand pour régler le litige de la quote-part.

• À lire aussi: L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin repartent en guerre contre la Ville de Québec en cour

Gaétan Pageau a tendu la main au maire de Québec, mardi soir, lors de la séance du conseil municipal de L’Ancienne-Lorette.

« En toute ouverture, je relance mon collègue de Québec; On est prêts à aller s’asseoir avec vous, à discuter pour voir à régler ce fameux problème-là qui perdure depuis des années », a-t-il lancé en assemblée publique.

Quelques minutes plus tôt, M. Pageau avait fait un exposé de la situation, rappelant qu’il avait senti de « l’ouverture » de la Ville de Québec en novembre dernier, après les élections municipales, pour régler la saga des quotes-parts.

Les choses s’étaient cependant envenimées par la suite en décembre lorsque la Ville de Québec avait adopté deux nouveaux règlements « contre la volonté » des deux villes défusionnées quant à l’établissement du montant de la quote-part (payée par L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin) pour les services d’agglomération.

Monopole décisionnel contesté

« La Ville de Québec nous a imposé, avec son monopole décisionnel, deux règlements qui contreviennent à l’entente intervenue en 2009 entre les villes de Saint-Augustin, L’Ancienne-Lorette et Québec. C’est cette même entente qui a fait qu’on a gagné nos deux procès en Cour supérieure et en Cour d’appel », a souligné M. Pageau.

« Ces règlements portent préjudice à la Ville de L’Ancienne-Lorette et à la Ville de Saint-Augustin mais encore plus sournois, ces deux règlements nous lient les mains et les pieds lorsqu’on se présente à l’agglomération », a-t-il ajouté.

Rappelons que ls recours judiciaires ont été réactivés et une plainte a été logée en janvier à la Commission municipale du Québec (CMQ) par les villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures qui s’estiment lésées, une fois de plus, par la ville centre.

Une facture qui ne passe pas

M. Pageau a par ailleurs déploré la facture refilée par la Ville de Québec pour la reconstruction d'un viaduc ferroviaire au-dessus de la 18e rue dans Limoilou, appartenant au CN. Le projet est évalué à plus de 40 M$ et les deux villes défusionnées devront assumer une partie des coûts.

« L’une des raisons qu’on nous donne pour qu’on paie cette dépense-là à l’agglo, c’est que la voie ferrée passe au-dessus d’une rue d’agglomération donc on doit payer pour ça... et c’est une voie ferrée privée. Pour nous, l’impact, c’est 500 000 $ je pense. On ne peut pas laisser aller ça. »



Pas de boycott des séances d’agglo

Même si M. Pageau n’a pas participé à 4 des 6 séances du conseil d’agglomération depuis le début de l’année, il assure qu’il ne s’agit pas d’un boycott et compte bien s’y présenter à nouveau.

Dans le passé, il avait pourfendu la politique de la chaise vide, prônée par le défunt maire Émile Loranger qui boudait systématiquement les assemblées de ce forum qu’il qualifiait sans détour de « farce monumentale ».

« Pour ma part, je vais continuer d’aller à l’agglomération. Il faut le crier, le signifier haut et fort ce qui se passe actuellement. Et en même temps, il faut dénoncer certains règlements », a indiqué le maire de L’Ancienne-Lorette mardi soir.