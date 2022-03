Message d’espoir pour l’avenir

La première lecture que je fais chaque matin, c’est celle de votre Courrier, Louise, et ça part tellement bien ma journée. J’ai 81 ans et ma vue commence à baisser, bien que ça ne m’empêche pas de garder en ma possession un certain nombre de textes qui me frappent quand je les lis. Il m’arrive aussi parfois de vouloir les partager avec mon entourage.

Ainsi en est-il d’une prière du pape François que mon fils, Chevalier de Colomb, avait reçu un jour de son organisation et que j’avais gardée précieusement parce qu’elle me plaisait et me portait à réfléchir. J’habite dans un HLM, et comme c’est un texte d’espoir, je l’ai collé dans la salle de lavage de l’immeuble au début de la pandémie pour aider les locataires à mieux survivre. Et personne n’a osé l’en déloger depuis. Chaque soir sans exception depuis près de deux ans, je prie Jésus et sa Sainte Mère de protéger tous les habitants de notre immeuble. Je vous la joins dans le but de donner espoir à tous vos lecteurs et lectrices.

« Ô, Marie, tu illumines toujours notre chemin comme un signe de salut et d’espoir. Nous nous confions à toi, protectrice des malades, qui, à la Croix, a pris part à la douleur de Jésus, tout en restant ferme dans la foi.

Ô Mère aimante, tu connais nos besoins et nous sommes convaincus que tu seras là pour nous, comme à Cana en Galilée. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, le Médecin Divin, pour ceux qui sont tombés malades, pour ceux qui sont vulnérables, de même que pour ceux qui sont décédés.

Intercède également pour ceux qui ont la charge de protéger la santé et la sécurité d’autrui, de même que pour ceux qui soignent les malades ou qui travaillent à trouver des remèdes.

Aide-nous, ô Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à l’amour du Père, et de faire ce que Jésus nous dit, celui qui a pris sur lui nos souffrances et porté nos peines, afin de nous conduire vers le ciel par la croix, à la gloire de la résurrection.

Sous ta protection, nous cherchons refuge, ô Sainte Mère de Dieu.

Dans nos besoins, ne délaisse pas nos demandes, mais délivre-nous toujours de tous les dangers, ô glorieuse Vierge bénie. Amen ! »

Margelaine Denis

Chacun cherchant à s’alimenter de mots fortifiants en fonction de ses croyances, et pour ceux et celles que cette prière peut aider, je réponds à votre demande, malgré mon agnosticisme.