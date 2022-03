Palais Montcalm: une grille d’automne à l’épreuve de la COVID

Le Palais Montcalm a opté pour une programmation d’automne que ses artisans souhaitent à l’épreuve de la COVID-19 en y insérant une majorité d’artistes québécois et canadiens, dont Diane Dufresne, Blue Rodeo et les Sheepdogs.

Contrairement à la tradition qui prévaut depuis plusieurs années dans la salle de spectacles postée aux portes du Vieux-Québec, les artistes étrangers ne dominent pas l'affiche.

«En ayant plus d’artistes québécois et canadiens, nous sommes davantage à l’abri si on doit refermer ou se tourner vers la webdiffusion», explique le directeur de la programmation, Nicolas Houle.

Cela dit, il y aura quand même de la place pour quelques artistes internationaux. Le guitariste virtuose Pat Metheny (11 septembre), le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf (24 septembre), les Américains du Brubeck Brothers Quartet (9 décembre), le Trio RCM, de France (2 décembre) et la formation suédoise Danel Karlsson Trio (19 novembre, à la salle d’Youville) viendront faire leur tour, si la COVID le veut.

Une question d’équilibre

Par contre, même une fois la pandémie terminée, le volet international n’accaparera plus la majorité des dates du Palais Montcalm, comme c’était le cas par le passé.

Nicolas Houle vise désormais un équilibre entre les artistes d’ici et d’ailleurs.

Ainsi, on verra défiler cet automne le doublé Crystal Shawanda/Sue Foley (4 septembre), Blue Rodeo (15 septembre), les Sheepdogs (23 septembre), Diane Dufresne (8 octobre), Dan Bigras (28 octobre), le spectacle Dehors Novembre (17 novembre), Steve Hill (25 novembre) et le Dan Thouin Trio (1er décembre), en plus de tout ce qui sera à l’affiche sur les deux autres scènes logées à l’intérieur du Palais Montcalm, la salle d’Youville et Chez Madame Belley.

«Quand le Palais Montcalm a rouvert après les rénovations, en 2007, c’était classique, world, jazz et c’est tout, avec beaucoup d’accent sur les artistes internationaux, si bien que nous n’avons pas développé beaucoup de liens avec les artistes québécois. C’est un souhait de le faire davantage», soumet Nicolas Houle, en précisant qu’il n’est pas question de marcher dans les plates-bandes des autres salles de la capitale.

«On veut respecter ce que tout le monde fait. (...) Mais durant la COVID, on a accueilli les Barr Brothers, Paul Piché, qui n’était pas venu depuis longtemps, et on a senti un engouement. On veut continuer de l’entretenir.»