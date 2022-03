Plus de 10 000 réfugiés afghans accueillis au Canada

L’arrivée de 300 nouveaux réfugiés afghans, mercredi, à l’aéroport de Toronto, a marqué l’accueil de plus de 10 000 Afghans au Canada depuis août 2021, une étape soulignée par Ottawa quand d’autres ont demandé d’accélérer les demandes d’immigration.

«En dépit des défis extraordinaires et complexes auxquels nous sommes confrontés sur le terrain en Afghanistan, le rythme des arrivées demeure élevé et nous continuerons de travailler avec nos partenaires nationaux et internationaux de confiance, alors que nous réinstallons plus de réfugiés afghans de façon sécuritaire au Canada», a indiqué Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, qui était présent pour l’arrivée de l’avion nolisé.

Aujourd'hui, le Canada a marqué une étape importante.



Nous avons accueilli plus de 10 000 réfugiés afghans.



Avoir pu accueillir 300 nouveaux arrivants afghans à Toronto aujourd'hui, et de voir leurs sourires après un long voyage sera un moment que je garderai toute ma vie. pic.twitter.com/SzU0YPh3ru — Sean Fraser (@SeanFraserMP) March 31, 2022

Le même jour, la porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’immigration, de réfugiés et de citoyenneté, Jenny Kwan, a demandé au ministre d’accélérer le traitement des demandes d’immigration de ces réfugiés.

Accompagnée d’interprètes afghans, la députée de Vancouver-Est a affirmé que leurs familles font face à des menaces importantes et a exigé des actions de la part du gouvernement Trudeau.

Les libéraux avaient annoncé en novembre dernier que les membres de la famille élargie des interprètes pourraient être admissibles à venir au Canada grâce à un processus accéléré.

Sur les quelque 300 personnes qui ont utilisé cette procédure depuis le 9 décembre dernier, aucun membre de la famille élargie n’est arrivé au Canada, ont souligné les interprètes mercredi, selon CTV News.