Pour remonter la pente

Le 14e Défi ski Leucan, présenté le 26 mars dernier à la station touristique Stoneham sous le thème « Aidons-les à remonter la pente », a réuni 420 participants et a permis d’amasser 205 873 $ afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer et leur famille. Depuis le premier Défi, en 2009 dans la région, une somme totalisant plus de 2 millions $ a été versée à Leucan. Ces dons sont essentiels puisqu’ils permettent de financer les services distinctifs et adaptés offerts aux enfants atteints de cancer et leur famille, et ce, dès l’annonce du diagnostic. Sur la photo, de gauche à droite : Laurie Gingras, Loana Stella et Audrey Bourque, toutes trois chargées de projets, développement philanthropique, Leucan ; Nathalie Matte, directrice dons majeurs et partenariats, Est du Québec et directrice provinciale dons planifiés, Leucan, et Marie-Christine Leblanc, ambassadrice Leucan et animatrice du Défi ski Leucan 2022.

Chocolat de Pâques

La Fondation Cap Diamant est un allié naturel du Club Lions Québec-Nord, qui le lui rend bien par son soutien financier et sa présence bénévole rassurante. La campagne annuelle de vente de chocolat de Pâques est de retour. Une belle façon d’encourager l’œuvre des Lions et aider la fondation à prendre soin des aînés isolés et vulnérables de la grande région de Québec. Bons à croquer tout simplement ou pour une fondue en agréable compagnie, les lapins chocolatés sont offerts à 10 $ (lapin au chocolat au lait ou chocolat noir de 175 g ou ensemble de quatre petits lapins au chocolat au lait). Pour commander, visitez le site fondationcapdiamant.com ou téléphonez au 418 614-9453.

En souvenir

Le 30 mars 1979. La LNH annonce qu’elle ajoutera quatre équipes de l’Association mondiale de hockey pour passer de 17 à 21 équipes pour la saison 1979-1980. Les Oilers d’Edmonton, les Whalers de Hartford, les Jets de Winnipeg et les Nordiques de Québec (photo) sont devenus des équipes d’expansion. Les deux équipes restantes, les Stingers de Cincinnati et les Bulls de Birmingham ont chacune reçu 1,5 million $ pour leurs problèmes et ont cessé leurs activités. Les quatre équipes qui sont entrées dans la LNH ont toutes dû payer des frais d’expansion de 6 millions $.

Anniversaires

Céline Dion (photo), chanteuse québécoise de réputation mondiale, 54 ans...Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 35 ans...François Nolin de chez Archibald...Norah Jones, chanteuse et pianiste américaine, 43 ans...France D'Amour, chanteuse québécoise, 55 ans...Yves Séguin, ex-politicien, 71 ans...Liza Frulla, ex-femme politique, directrice générale de l’ITHQ, 73 ans...Éric Clapton, chanteur et guitariste américain, 77 ans.

Disparus

Le 30 mars 2021 : Guy Lelièvre (photo), 69 ans, homme politique québécois qui a été député péquiste de la circonscription de Gaspé à l'Assemblée nationale du Québec de 1994 à 2008... 2020: Bill Withers, 81 ans, auteur-compositeur-interprète américain et l'un des plus célèbres représentants de la musique soul et rhythm and blues... 2019 : Maria Luisa Serio, la mère de la chanteuse Lara Fabian... 2019 : Tania Mallet, mannequin et actrice britannique connue pour avoir joué dans le 3e James Bond « Goldfinger » où elle incarnait Tilly Masterson... 2018 : Jean-Guy Trépanier, 86 ans, député de Saint-Maurice à l'Assemblée législative du Québec en 1965 et 1966... 2018 : André Duval, 97 ans, écrivain et historien québécois... 2016 : Bernard Lamarre, 84 ans, ex-président de SNC-Lavalin et grand mécène... 2015 : Réginald Martel, 78 ans, journaliste, animateur, critique littéraire et chroniqueur... 2013 : Jean-François Dorval, 56 ans, docteur omnipraticien et coroner de Rimouski... 2009 : Daniel Gauthier, 53 ans, biologiste de Québec pour le Groupe conseil Genivar... 2002 : Elisabeth, 101 ans, reine mère d’Angleterre... 1993 : Claude Mouton, 61 ans, la voix du Canadien de Montréal depuis 1973... 1988 : Edgar Faure, 79 ans, ancien chef du gouvernement français... 1979 : Ray Ventura, 70 ans, chef d’orchestre et éditeur de musique français.