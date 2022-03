Rugby Canada: un rapport-choc sur l’état des lieux

Très attendu, le rapport de la firme indépendante chargée d’étudier le programme de haute performance de Rugby Canada a été dévoilé, aujourd'hui, et il est accablant pour l’organisme national.

La firme de Calgary a aussi retenu les services de professionnels indépendants pour mener à bien son boulot amorcé en novembre 2021 et conclu en janvier dernier. La firme a identifié 12 informations clés sur la haute performance. La première est dévastatrice.

« Rugby Canada n’a pas de stratégie de haute performance, écrit-on dans le rapport de 17 pages, stratégie qui est décrite comme vide ou inexistante. Dans ce vide de culture et de leadership, les mauvais comportements s’installent dans tous les domaines du programme. »

« Le programme est décrit comme malsain ou dangereux par plusieurs, poursuit le rapport. Les joueurs actuels et anciens avouent qu’ils ne sont pas fiers de porter le chandail de Rugby Canada. Le programme de haute performance se trouve dans une situation critique. »

Les dirigeants sont sévèrement pointés du doigt autant pour leur incapacité à développer une stratégie de haute performance que par leur incapacité à créer un environnement propice à l’épanouissement des athlètes.

« À la base, le dysfonctionnement du système est un échec de la part du leadership, soit par des actes d’omission ou des actes directs. Les dirigeants n’ont pas géré efficacement les besoins du programme de haute performance à court et à long terme.

« Les leaders de l’organisation ont également échoué à la création et au maintien d’un environnement qui soutient et habilite véritablement les athlètes de haut niveau. En considérant l’état actuel des choses, les athlètes se révoltent contre le système, ce qui entraîne un dysfonctionnement organisationnel croissant et une détérioration continue des résultats de haut niveau. »

Résultats décevants

Le Canada n’a pas été en mesure de se qualifier pour la Coupe du monde de rugby masculin à XV de 2023 et l’équipe féminine à 7 a obtenu des résultats décevants aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

Ces deux échecs sont toutefois perçus comme une bonne nouvelle par bon nombre d’athlètes interrogés dans le cadre de l’enquête. « Rugby Canada ne peut plus éviter d’apporter des changements qui en fait sont nécessaires depuis longtemps. Ce besoin de changement est encore plus urgent quand on pense aux forces externes qui façonnent le rugby international. Le niveau de compétition augmente à mesure que les nations de niveau 2 et 3 évoluent et s’améliorent. »

Première étape

La présidente du conseil d’administration Sally Dennis prend acte des conclusions et assure que l’organisme apportera les changements souhaités dans le rapport.

« Les conclusions ont confirmé la validité d’un certain nombre de préoccupations relativement à notre environnement et à notre culture de haute performance qui ont entraîné l’examen, a-t-elle indiqué par voie de communiqué. Certaines de ces préoccupations ont déjà été réglées, mais le tableau dressé par le rapport confirme que des changements importants doivent être apportés. »

« J’ai l’intention de mettre en place un processus inclusif et collaboratif pour répondre aux conclusions du rapport avec des représentants du personnel, des athlètes et des principaux intervenants externes, d’ajouter Mme Dennis. Les conclusions du rapport ne sont que la première étape de ce processus. »

Des athlètes soulagées

Membre de l’équipe canadienne de rugby à 7 aux Jeux olympiques de Tokyo, Élissa Alarie est ravie que l’enquête confirme les récriminations des athlètes.

« Rugby Canada a finalement fait ce qu’elle devait faire depuis longtemps en confiant à une firme externe le mandat d’enquêter, a souligné Alarie. Je travaille dans le monde des affaires et une entreprise gérée comme Rugby Canada serait fermée depuis longtemps. »

Dans leur préparation olympique menant à Tokyo, les filles de l’équipe canadienne avaient dénoncé la culture et l’environnement dans lesquels elles étaient plongées, ce qui avait mené au départ de l’entraîneur-chef John Tait.

« Je suis soulagée que ce soit maintenant écrit noir sur blanc les problèmes qu’on voyait et qu’on dénonçait, a souligné Alarie. Le rapport vient valider ce qu’on disait. Depuis que nous avons reçu le rapport il y a deux semaines, il y a eu un soulagement et le climat est meilleur. Les athlètes méritent un environnement sain. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. On a vécu six mois d’anxiété avant de mettre un pied à terre en janvier pour dénoncer le climat et les abus. Il y avait des problèmes dans les quatre programmes et pas seulement dans l’équipe féminine à 7. »

Renverser la vapeur

La joueuse native de Trois-Rivières croit qu’il est possible de renverser la vapeur.

« On repart à neuf, a-t-elle illustré. Les Jeux olympiques de Paris sont encore loin et nous avons une bonne équipe au rugby à XV. La seule façon d’avancer est d’admettre les problèmes. Ils ont levé la main pour admettre qu’il y avait des problèmes et demandé comment on pouvait trouver des solutions ensemble. Il faut maintenant que les actions suivent. La publication du rapport sur le site de Rugby Canada est un gros pas dans la bonne direction. Ça prend de la transparence, ce qu’il n’y avait pas dans le passé. »

Manque de financement

Plusieurs personnes portaient deux ou trois chapeaux. « En raison d’un manque d’argent, Rugby Canada embauchait des entraîneurs et du personnel en fonction des amitiés, a-t-elle déploré. C’était un club de gars qui avaient joué ensemble. Il n’y avait pas de stratégie et de leadership interne. La même personne pouvait occuper deux ou trois rôles. »

La centralisation de l’équipe à 7 à Langford sur l’île de Vancouver est un autre problème soulevé dans le rapport.