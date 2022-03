Sans Nathan MacKinnon, l’Avalanche continue d’ensevelir ses rivaux

L’Avalanche du Colorado veut prouver que son équipe ne se limite pas qu’à Nathan MacKinnon et elle l’a fait savoir aux Flames de Calgary, qui en ont sûrement pris note.

• À lire aussi: Des matchs des Sénateurs au Centre Vidéotron?

Avec son joueur-vedette qui a pris le chemin de la maison après avoir subi une blessure dimanche, la formation de l’entraîneur-chef Jared Bednar a pris le taureau par les cornes en défaisant les meneurs de la section Pacifique au compte de 2 à 1, mardi, en Alberta. Elle a ainsi montré qu’elle n’occupe pas le sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey pour rien. Malgré l’absence de MacKinnon, Gabriel Landeskog, Ryan Murray et Samuel Girard, les autres joueurs du club se sont levés.

Voilà ce qui est de bon augure pour le reste du calendrier régulier et les séries, durant lesquelles le Colorado tentera de soulever la coupe Stanley pour une première fois depuis le printemps 2001.

«Il faut vraiment donner le crédit à la profondeur de l’équipe, a déclaré au site NHL.com le gardien Darcy Kuemper. Le désir et la capacité des gars à hisser leur niveau de jeu pour combler la perte des absents sont là. Avec quelques canons offensifs à l’écart, on a changé notre approche, évidemment. On s’est concentré davantage sur le côté défensif des choses. C’est aussi une question de profondeur.»

D’ailleurs, l’Avalanche est devenue la première formation du circuit Bettman à atteindre le plateau des 100 points en 2021-2022. Cet accomplissement aurait été impossible sans des hockeyeurs prêts à tout pour gagner, selon Bednar.

«Je suis fier de notre groupe à ce stade de la saison, a-t-il affirmé. Je crois qu’il y a un haut degré de sentiment d’urgence d’agir, d’engagement et d’adhésion au système de jeu. Je pense que cela dit tout. Nous sommes là pour une raison et il faut donner tout le crédit aux joueurs.»

Débuts discrets pour Lehkonen

Acquis du Canadien de Montréal à la date limite des transactions, le Finlandais Artturi Lehkonen a disputé son premier match avec le Colorado. Même si sa performance ne passera pas à l’histoire, il a offert du jeu honnête. En près de 13 minutes sur la glace, il a décoché trois tirs sur Jacob Markstrom. L’ex-numéro 62 du CH en était à une première partie depuis le 19 mars.

Les «Avs» renoueront avec l’action jeudi en accueillant les Sharks de San Jose. Une série aller-retour avec les Penguins de Pittsburgh, samedi et mardi, suivra. Pour revenir à MacKinnon, touché au haut du corps, la date de son retour demeure indéterminée.