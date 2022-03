Six ans et demi de prison ne l’empêchent pas de dénigrer sa fille

Même après avoir été sermonné par la juge, qui l’a condamné à une peine de six ans et demi, un père de 79 ans a continué de dénigrer sa fille qui l’a accusé d’inceste pour une agression sexuelle commise à la pointe d’un fusil en 1978.

À l’époque, l’adolescente de 14 ans avait subi une agression sexuelle complète de la part de son père, aux prises avec de sérieux problèmes d’alcool, alors qu’elle revenait d’une soirée avec des amis.

À son arrivée à la maison, l’accusé avait entrepris de la déshabiller et de l’amener dans la salle de bain, plaçant son arme de calibre .38, qu’il portait régulièrement à la ceinture, sur le lavabo pour la contraindre à avoir une relation sexuelle complète avec lui.

Déjà victime de contacts sexuels de son père par le passé, l'adolescente a décidé de se rendre à la DPJ le soir même pour dénoncer son agresseur, après cette agression complète. Malgré une plainte, aucune accusation ne sera déposée à ce moment. Ce n’est qu’en 2018 que la victime, dans la cinquantaine, a fait une nouvelle plainte menant à la culpabilité de l’homme, maintenant âgé de 79 ans.

L’accusé a été reconnu coupable de deux agressions complètes sur sa fille, une deuxième agression ayant eu lieu lors d’une visite pour un souper où son père a récidivé.

« En appel »

Au moment du prononcé de la peine de six ans et demi contre l’homme, qui ne peut être nommé pour protéger l’identité de la victime, l’accusé a tenu à s’exprimer devant la juge pour médire de sa fille.

« Je vais trouver un avocat qui va m’amener en appel. La moitié de ce qu’elle a dit est inventée », a lancé l’homme en reprochant à sa fille d’avoir continué de vivre chez lui.

Il n’en fallait pas plus pour que la juge Johanne Roy sermonne l’accusé. « Cet argument n’ira pas loin, monsieur, et ne démontre rien », a-t-elle répliqué.

« Ces enfants-là ressentent malgré tout de l’amour pour leurs parents parce qu’on a qu’un père et une mère », a-t-elle ajouté dans un exposé bien senti. Avant de confirmer une sentence de six ans et demi, elle a rappelé que ce genre de crime « cause toujours des dommages incroyables aux enfants ».

Entêté, le septuagénaire n’a pas semblé avoir entendu les explications de la juge, car ce dernier a continué de dénigrer sa fille pendant que les constables lui passaient les menottes. « Je vais aller en appel », ruminait-il, même si le délai pour faire appel de sa culpabilité est déjà expiré.